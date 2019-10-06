«Плохая неделя не только для тренера, но и для всего ЦСКА». Лукас Сантос вступился за Гончаренко
И объяснил, как не забил «Ростову» в упор.
И объяснил, как не забил «Ростову» в упор.
В перерыве матча с «Ростовом» Лукас Сантос оказался главным джокером ЦСКА. Маленький бразилец вышел в перерыве вместо провалившего второй матч подряд Гогуа, расположился на левом фланге атаки и был точно полезнее, чем защитник из Африки. Обводки, пасы — все это
Но не удары. На 73-й минуте ЦСКА наконец вскрыл плотную оборону ростовчан, и на ударной позиции в штрафной оказался Сантос. Но полузащитник пробил не в створ, даже не мимо, а в сторону к угловому флажку. Хотя мог сократить отставание от «Ростова» на 17 минут раньше, чем это сделал Влашич с пенальти.
Спустя полчаса после матча расстроенный Сантос появился в
— Мы все расстроены, потеряли лидерство, — сказал бразилец. — Но мы отдаем себе отчет, что у нас сильная, боевая команда. Мы сможем восстановить свои кондиции уже очень скоро, для меня это очевидно.
— Что Гончаренко сказал в перерыве?
— Я пошел на поле разминаться, потому что я должен был выйти сразу после перерыва. Но уверен, что наш тренер рассказал, как игроки должны вести себя во второй половине встречи, чтобы переломить исход матча. Уверен, что в этой паузе мы разберем все ошибки, плодотворно поработаем и продолжим участие в чемпионской гонке. Мы все исправим.
— Гол после перерыва надломил команду?
— Конечно. После гола мы побежали отыгрываться, нас такое положение вещей не устраивало. Когда получаешь второй гол, все усложняется. На второй тайм мы вышли заряженными, у нас были хорошие моменты, но мы не реализовали свои возможности. Теперь надо усиленно работать над ошибками.
— Команда поддерживает Гончаренко в этот трудный период?
— Неделя плохая не только для тренера, но и для всех нас. Мы — сплоченный коллектив, у нас каждый стоит за своего. Если есть горе, то оно общее. Все ребята поддерживают друг друга. А неделя правда непростая, два поражения. Мы все вместе переживаем.
— Лично вы чувствуете доверие со стороны Гончаренко?
— В один день ко мне придет уверенность, ведь я каждый день работаю, чтобы отвоевать место в составе. Когда я только пришел, тренер меня успокоил: сказал, что полностью мне доверяет. Его слова помогли моей адаптации. И сейчас я работаю на пределе каждый день. Уверен, что у меня все получится.
— Согласны, что тренер ставит сильнейших на поле? Тех, кто это больше заслуживает?
— Мы работаем в ежедневном режиме. Тренер видит, кто более достойный кандидат на попадание в стартовый состав. И все футболисты это понимают, принимают. Он всегда будет выбирать только сильнейших, а нас это подстегивает работать все лучше и лучше. Я понимаю, что тренер будет принимать решение по составу по ходу недели. И стараюсь выкладываться на тренировках на 100%.
— Перерыв на матчи сборных пойдет команде на пользу?
— У меня ощущение такое: хочется выйти на следующий матч, победить и забыть о поражениях. Сейчас наступает перерыв — мы поставим на место свою голову, приведем в порядок свои мысли. А ребятам, которые уезжают в сборную, желаю удачи. Когда они вернутся, то мы сплотимся, объединимся и постараемся выйти на путь побед.
— Во втором тайме у вас был убойный момент, но вы с трех метров пустили мяч в другую от ворот сторону. Почему?
— Это волнение, желание выйти и помочь команде отчасти мешает. Я в тот момент уже заложил корпус, готовился заколотить мяч в ворота, но не сумел приложиться так, как хотел. Согласен, что потерял 100-процентный момент. Надо отрабатывать такое на тренировках. Уверен: если и дальше будем работать, то смогу забить.
|Виктор Гончаренко
|Валерий Карпин
|Никола Влашич
|90+2′
|Хорен Байрамян(Матиас Норманн)
|11′
|Хорен Байрамян(Элдор Шомуродов)
|44′
|Элдор Шомуродов(Хорен Байрамян)
|61′
|35
|Игорь Акинфеев
|1
|Егор Бабурин
|31
|Звонимир Шарлия
|34
|Алексей Козлов
|78
|Игорь Дивеев
|28
|Евгений Чернов
|2
|Мариу Фернандес
30′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|20
|Константин Кучаев
|78
|Дмитрий Чистяков
|8
|Никола Влашич
|8
|Ивелин Попов
|98
|Иван Обляков
|14
|Элдор Шомуродов
|9
|Федор Чалов
|17
|Матиас Норманн
|27
|Седрик Гогуа
46′
|11
|Алексей Ионов
85′
|11
|Лукас Сантос
|26
|Александр Саплинов
86′
|17
|Арнор Сигурдссон
67′
|19
|Хорен Байрамян
77′
|29
|Яка Бийол
|25
|Арсений Логашов
|7
|Ильзат Ахметов
89′
|15
|Данил Глебов
12′58′
|25
|Кристиян Бистрович
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|8
|16
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|5
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)