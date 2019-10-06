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20:51 (мск), источник: Sport24

«Плохая неделя не только для тренера, но и для всего ЦСКА». Лукас Сантос вступился за Гончаренко

И объяснил, как не забил «Ростову» в упор.

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Источник: Sport24

В перерыве матча с «Ростовом» Лукас Сантос оказался главным джокером ЦСКА. Маленький бразилец вышел в перерыве вместо провалившего второй матч подряд Гогуа, расположился на левом фланге атаки и был точно полезнее, чем защитник из Африки. Обводки, пасы — все это более-менее удавалось Сантосу.

Но не удары. На 73-й минуте ЦСКА наконец вскрыл плотную оборону ростовчан, и на ударной позиции в штрафной оказался Сантос. Но полузащитник пробил не в створ, даже не мимо, а в сторону к угловому флажку. Хотя мог сократить отставание от «Ростова» на 17 минут раньше, чем это сделал Влашич с пенальти.

Спустя полчаса после матча расстроенный Сантос появился в микст-зоне вместе с клубным переводчиком Максимом Головлевым, чтобы с его помощью ответить на все вопросы журналистов. Это первое более-менее большое интервью бразильского новичка в России. Говорил Лукас чуть дольше, чем Виктор Гончаренко на пресс-конференции.

— Мы все расстроены, потеряли лидерство, — сказал бразилец. — Но мы отдаем себе отчет, что у нас сильная, боевая команда. Мы сможем восстановить свои кондиции уже очень скоро, для меня это очевидно.

— Что Гончаренко сказал в перерыве?
— Я пошел на поле разминаться, потому что я должен был выйти сразу после перерыва. Но уверен, что наш тренер рассказал, как игроки должны вести себя во второй половине встречи, чтобы переломить исход матча. Уверен, что в этой паузе мы разберем все ошибки, плодотворно поработаем и продолжим участие в чемпионской гонке. Мы все исправим.

— Гол после перерыва надломил команду?
— Конечно. После гола мы побежали отыгрываться, нас такое положение вещей не устраивало. Когда получаешь второй гол, все усложняется. На второй тайм мы вышли заряженными, у нас были хорошие моменты, но мы не реализовали свои возможности. Теперь надо усиленно работать над ошибками.

— Команда поддерживает Гончаренко в этот трудный период?
— Неделя плохая не только для тренера, но и для всех нас. Мы — сплоченный коллектив, у нас каждый стоит за своего. Если есть горе, то оно общее. Все ребята поддерживают друг друга. А неделя правда непростая, два поражения. Мы все вместе переживаем.

— Лично вы чувствуете доверие со стороны Гончаренко?
— В один день ко мне придет уверенность, ведь я каждый день работаю, чтобы отвоевать место в составе. Когда я только пришел, тренер меня успокоил: сказал, что полностью мне доверяет. Его слова помогли моей адаптации. И сейчас я работаю на пределе каждый день. Уверен, что у меня все получится.

— Согласны, что тренер ставит сильнейших на поле? Тех, кто это больше заслуживает?
— Мы работаем в ежедневном режиме. Тренер видит, кто более достойный кандидат на попадание в стартовый состав. И все футболисты это понимают, принимают. Он всегда будет выбирать только сильнейших, а нас это подстегивает работать все лучше и лучше. Я понимаю, что тренер будет принимать решение по составу по ходу недели. И стараюсь выкладываться на тренировках на 100%.

— Перерыв на матчи сборных пойдет команде на пользу?
— У меня ощущение такое: хочется выйти на следующий матч, победить и забыть о поражениях. Сейчас наступает перерыв — мы поставим на место свою голову, приведем в порядок свои мысли. А ребятам, которые уезжают в сборную, желаю удачи. Когда они вернутся, то мы сплотимся, объединимся и постараемся выйти на путь побед.

— Во втором тайме у вас был убойный момент, но вы с трех метров пустили мяч в другую от ворот сторону. Почему?
— Это волнение, желание выйти и помочь команде отчасти мешает. Я в тот момент уже заложил корпус, готовился заколотить мяч в ворота, но не сумел приложиться так, как хотел. Согласен, что потерял 100-процентный момент. Надо отрабатывать такое на тренировках. Уверен: если и дальше будем работать, то смогу забить.

ЦСКА
1:3
Первый тайм: 0:2
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 126.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 18456 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоВалерий Карпин
Голы
Никола Влашич90+2′
Хорен Байрамян(Матиас Норманн)11′
Хорен Байрамян(Элдор Шомуродов)44′
Элдор Шомуродов(Хорен Байрамян)61′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
1Егор Бабурин
31Звонимир Шарлия
34Алексей Козлов
78Игорь Дивеев
28Евгений Чернов
2Мариу Фернандес
30′
5Деннис Хаджикадунич
20Константин Кучаев
78Дмитрий Чистяков
8Никола Влашич
8Ивелин Попов
98Иван Обляков
14Элдор Шомуродов
9Федор Чалов
17Матиас Норманн
27Седрик Гогуа
46′
11Алексей Ионов
85′
11Лукас Сантос
26Александр Саплинов
86′
17Арнор Сигурдссон
67′
19Хорен Байрамян
77′
29Яка Бийол
25Арсений Логашов
7Ильзат Ахметов
89′
15Данил Глебов
12′58′
25Кристиян Бистрович
18Бактиер Зайнутдинов
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
8Голевые моменты8
16Удары (всего)10
7Удары в створ7
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
5Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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