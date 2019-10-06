«Плохая неделя не только для тренера, но и для всего ЦСКА». Лукас Сантос вступился за Гончаренко

Источник: Sport24

В перерыве матча с «Ростовом» Лукас Сантос оказался главным джокером ЦСКА. Маленький бразилец вышел в перерыве вместо провалившего второй матч подряд Гогуа, расположился на левом фланге атаки и был точно полезнее, чем защитник из Африки. Обводки, пасы — все это более-менее удавалось Сантосу.

Но не удары. На 73-й минуте ЦСКА наконец вскрыл плотную оборону ростовчан, и на ударной позиции в штрафной оказался Сантос. Но полузащитник пробил не в створ, даже не мимо, а в сторону к угловому флажку. Хотя мог сократить отставание от «Ростова» на 17 минут раньше, чем это сделал Влашич с пенальти.

Спустя полчаса после матча расстроенный Сантос появился в микст-зоне вместе с клубным переводчиком Максимом Головлевым, чтобы с его помощью ответить на все вопросы журналистов. Это первое более-менее большое интервью бразильского новичка в России. Говорил Лукас чуть дольше, чем Виктор Гончаренко на пресс-конференции.

— Мы все расстроены, потеряли лидерство, — сказал бразилец. — Но мы отдаем себе отчет, что у нас сильная, боевая команда. Мы сможем восстановить свои кондиции уже очень скоро, для меня это очевидно.

— Что Гончаренко сказал в перерыве?

— Я пошел на поле разминаться, потому что я должен был выйти сразу после перерыва. Но уверен, что наш тренер рассказал, как игроки должны вести себя во второй половине встречи, чтобы переломить исход матча. Уверен, что в этой паузе мы разберем все ошибки, плодотворно поработаем и продолжим участие в чемпионской гонке. Мы все исправим.

— Гол после перерыва надломил команду?

— Конечно. После гола мы побежали отыгрываться, нас такое положение вещей не устраивало. Когда получаешь второй гол, все усложняется. На второй тайм мы вышли заряженными, у нас были хорошие моменты, но мы не реализовали свои возможности. Теперь надо усиленно работать над ошибками.

— Команда поддерживает Гончаренко в этот трудный период?

— Неделя плохая не только для тренера, но и для всех нас. Мы — сплоченный коллектив, у нас каждый стоит за своего. Если есть горе, то оно общее. Все ребята поддерживают друг друга. А неделя правда непростая, два поражения. Мы все вместе переживаем.

— Лично вы чувствуете доверие со стороны Гончаренко?

— В один день ко мне придет уверенность, ведь я каждый день работаю, чтобы отвоевать место в составе. Когда я только пришел, тренер меня успокоил: сказал, что полностью мне доверяет. Его слова помогли моей адаптации. И сейчас я работаю на пределе каждый день. Уверен, что у меня все получится.

— Согласны, что тренер ставит сильнейших на поле? Тех, кто это больше заслуживает?

— Мы работаем в ежедневном режиме. Тренер видит, кто более достойный кандидат на попадание в стартовый состав. И все футболисты это понимают, принимают. Он всегда будет выбирать только сильнейших, а нас это подстегивает работать все лучше и лучше. Я понимаю, что тренер будет принимать решение по составу по ходу недели. И стараюсь выкладываться на тренировках на 100%.

— Перерыв на матчи сборных пойдет команде на пользу?

— У меня ощущение такое: хочется выйти на следующий матч, победить и забыть о поражениях. Сейчас наступает перерыв — мы поставим на место свою голову, приведем в порядок свои мысли. А ребятам, которые уезжают в сборную, желаю удачи. Когда они вернутся, то мы сплотимся, объединимся и постараемся выйти на путь побед.