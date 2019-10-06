«Всё? Спасибо». Пожалуй, самая короткая пресс-конференция в истории РПЛ

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ЦСКА проиграл дома второй раз на этой неделе: в четверг уступил каталонскому «Эспаньолу» 0:2, в воскресенье — «Ростову» 1:3. Болельщики во втором тайме матча с ростовчанами впервые за всё время не выдержали и начали скандировать: «Гончаренко, дай им (нецензурное слово)». После игры настроение у «армейцев» было никакущее — Никола Влашич чуть ли не плакал от досады, остальные почти сразу ушли в подтрибунку, опустив головы. На Викторе Гончаренко тоже не было лица. Он даже не хотел идти получать приз «лучший тренер месяца» от РПЛ.

Во время флеш-интервью он коротко подвёл итог матча, а после ушёл, не позволив задать вопросов.

То же самое повторилось и на пресс-конференции.

«По этому матчу можно только сказать, что мы очень плохо выглядели эмоционально. Сказалось поражение от “Эспаньола”. Но не стоит забывать, что до этого у нас была довольно неплохая серия в чемпионате. Надо идти вперёд. На этом всё. Спасибо», — сказал главный тренер ЦСКА и ушёл.

***

И если Гончаренко сам не хотел отвечать на вопросы, то пресс-конференция Валерия Карпина получилась рекордно короткой по совершенно противоположной причине. Из зала прозвучал всего один вопрос — почему не играли Рагнар Сигурдссон и Роман Еремёнко.

— Я же говорил перед матчем: Сигурдссон и Ерёменко заболели, — сказал Карпин. — Рагнар вчера, Роман сегодня — у него температура 38.

Руку в зале никто не поднял (может, просто не среагировал), после чего Карпин спросил у зала:

— Всё? — Пару секунд спустя добавил: Спасибо.

И ушёл.