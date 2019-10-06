«Всё? Спасибо». Пожалуй, самая короткая пресс-конференция в истории РПЛ

ЦСКА проиграл дома второй раз на этой неделе: в четверг уступил каталонскому «Эспаньолу» 0:2, в воскресенье — «Ростову» 1:3. Болельщики во втором тайме матча с ростовчанами впервые за всё время не выдержали и начали скандировать: «Гончаренко, дай им (нецензурное слово)». После игры настроение у «армейцев» было никакущее — Никола Влашич чуть ли не плакал от досады, остальные почти сразу ушли в подтрибунку, опустив головы. На Викторе Гончаренко тоже не было лица. Он даже не хотел идти получать приз «лучший тренер месяца» от РПЛ.
Во время
То же самое повторилось и на
«По этому матчу можно только сказать, что мы очень плохо выглядели эмоционально. Сказалось поражение от “Эспаньола”. Но не стоит забывать, что до этого у нас была довольно неплохая серия в чемпионате. Надо идти вперёд. На этом всё. Спасибо», — сказал главный тренер ЦСКА и ушёл.
***
И если Гончаренко сам не хотел отвечать на вопросы, то
— Я же говорил перед матчем: Сигурдссон и Ерёменко заболели, — сказал Карпин. — Рагнар вчера, Роман сегодня — у него температура 38.
Руку в зале никто не поднял (может, просто не среагировал), после чего Карпин спросил у зала:
— Всё? — Пару секунд спустя добавил: Спасибо.
И ушёл.
|Виктор Гончаренко
|Валерий Карпин
|Никола Влашич
|90+2′
|Хорен Байрамян(Матиас Норманн)
|11′
|Хорен Байрамян(Элдор Шомуродов)
|44′
|Элдор Шомуродов(Хорен Байрамян)
|61′
|35
|Игорь Акинфеев
|1
|Егор Бабурин
|31
|Звонимир Шарлия
|34
|Алексей Козлов
|78
|Игорь Дивеев
|28
|Евгений Чернов
|2
|Мариу Фернандес
30′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|20
|Константин Кучаев
|78
|Дмитрий Чистяков
|8
|Никола Влашич
|8
|Ивелин Попов
|98
|Иван Обляков
|14
|Элдор Шомуродов
|9
|Федор Чалов
|17
|Матиас Норманн
|27
|Седрик Гогуа
46′
|11
|Алексей Ионов
85′
|11
|Лукас Сантос
|26
|Александр Саплинов
86′
|17
|Арнор Сигурдссон
67′
|19
|Хорен Байрамян
77′
|29
|Яка Бийол
|25
|Арсений Логашов
|7
|Ильзат Ахметов
89′
|15
|Данил Глебов
12′58′
|25
|Кристиян Бистрович
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|8
|16
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|5
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)