«Ростов»: Информация о том, что Карпин ушел с пресс-конференции из-за вопроса по травмированным — бред

— Информация о том, что Карпина взбесил вопрос о травмированных — конечно, бред, — сказал Штанько. — Валерий Георгиевич был готов ответить на все вопросы по игре, однако больше вопросов из зала не последовало, поэтому пресс-конференция так быстро закончилась. На опубликованном в СМИ видео это прекрасно видно. (Сергей Егоров).