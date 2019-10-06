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21:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов»: Информация о том, что Карпин ушел с пресс-конференции из-за вопроса по травмированным — бред

PR-директор «Ростова» Денис Штанько заявил, что главный тренер дончан Валерий Карпин ушел с пресс-конференции после матча 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА (3:1) из-за того, что журналисты не стали задавать ему вопросы.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Информация о том, что Карпина взбесил вопрос о травмированных — конечно, бред, — сказал Штанько. — Валерий Георгиевич был готов ответить на все вопросы по игре, однако больше вопросов из зала не последовало, поэтому пресс-конференция так быстро закончилась. На опубликованном в СМИ видео это прекрасно видно. (Сергей Егоров).

ЦСКА
1:3
Первый тайм: 0:2
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 126.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 18456 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоВалерий Карпин
Голы
Никола Влашич90+2′
Хорен Байрамян(Матиас Норманн)11′
Хорен Байрамян(Элдор Шомуродов)44′
Элдор Шомуродов(Хорен Байрамян)61′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
1Егор Бабурин
31Звонимир Шарлия
34Алексей Козлов
78Игорь Дивеев
28Евгений Чернов
2Мариу Фернандес
30′
5Деннис Хаджикадунич
20Константин Кучаев
78Дмитрий Чистяков
8Никола Влашич
8Ивелин Попов
98Иван Обляков
14Элдор Шомуродов
9Федор Чалов
17Матиас Норманн
27Седрик Гогуа
46′
11Алексей Ионов
85′
11Лукас Сантос
26Александр Саплинов
86′
17Арнор Сигурдссон
67′
19Хорен Байрамян
77′
29Яка Бийол
25Арсений Логашов
7Ильзат Ахметов
89′
15Данил Глебов
12′58′
25Кристиян Бистрович
18Бактиер Зайнутдинов
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
8Голевые моменты8
16Удары (всего)10
7Удары в створ7
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
5Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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