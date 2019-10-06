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21:09 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Краснодару» в РПЛ в первом матче после ухода тренера Кононова

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» со счетом 1:2 проиграли «Краснодару» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Краснодаре в присутствии 32 238 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Краснодара» голы забили Маркус Берг (3-я минута) и Сергей Петров (20). У «Спартака» отличился Джордан Ларссон (45).

Футболисты «Спартака» провели первый матч после отставки Олега Кононова с поста главного тренера. Командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Следующий тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных. «Краснодар» 20 октября на выезде проведет матч против московского «Динамо», «Спартак» днем ранее на домашнем поле встретится с казанским «Рубином».

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Первый тайм: 2:1
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Футбол, Премьер-лига, Тур 126.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 32238 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевСергей Кузнецов
Голы
Маркус Берг(Магомед-Шапи Сулейманов)3′
Джордан Ларссон(Резиуан Мирзов, Николай Рассказов)45′
Сергей Петров(Арикленес да Силва Ари)20′
Составы команд
39Матвей Сафонов
32Артем Ребров
98Сергей Петров
92Николай Рассказов
6Кристиан Рамирес
67′
38Андрей Ещенко
4Александр Мартынович
14Георгий Джикия
90+2′90+2′
5Урош Спаич
29Илья Кутепов
90′
9Арикленес да Силва Ари
85′
9Резиуан Мирзов
33′
14Кристоффер Олссон
64′
33Алекс Крал
93Магомед-Шапи Сулейманов
54Наиль Умяров
33Маркус Берг
81′
49Джано Ананидзе
68′
47Даниил Уткин
8Гус Тил
77Руслан Камболов
46′
25Лоренсо Мельгарехо
90′
31Кайю
70′88′
15Максим Глушенков
89Дмитрий Стоцкий
70′
23Джордан Ларссон
81′
11Дмитрий Скопинцев
19Эсекиэль Понсе
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
5Голевые моменты4
18Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
17Фолы14
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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