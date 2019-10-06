«Спартак» проиграл «Краснодару» в РПЛ в первом матче после ухода тренера Кононова
КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» со счетом 1:2 проиграли «Краснодару» в матче 12-го тура Российской
КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» со счетом 1:2 проиграли «Краснодару» в матче 12-го тура Российской
В составе «Краснодара» голы забили Маркус Берг (3-я минута) и Сергей Петров (20). У «Спартака» отличился Джордан Ларссон (45).
Футболисты «Спартака» провели первый матч после отставки Олега Кононова с поста главного тренера. Командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.
Следующий тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных. «Краснодар» 20 октября на выезде проведет матч против московского «Динамо», «Спартак» днем ранее на домашнем поле встретится с казанским «Рубином».
|Мурад Мусаев
|Сергей Кузнецов
|Маркус Берг(Магомед-Шапи Сулейманов)
|3′
|Джордан Ларссон(Резиуан Мирзов, Николай Рассказов)
|45′
|Сергей Петров(Арикленес да Силва Ари)
|20′
|39
|Матвей Сафонов
|32
|Артем Ребров
|98
|Сергей Петров
|92
|Николай Рассказов
|6
|Кристиан Рамирес
67′
|38
|Андрей Ещенко
|4
|Александр Мартынович
|14
|Георгий Джикия
90+2′90+2′
|5
|Урош Спаич
|29
|Илья Кутепов
90′
|9
|Арикленес да Силва Ари
85′
|9
|Резиуан Мирзов
33′
|14
|Кристоффер Олссон
64′
|33
|Алекс Крал
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|54
|Наиль Умяров
|33
|Маркус Берг
81′
|49
|Джано Ананидзе
68′
|47
|Даниил Уткин
|8
|Гус Тил
|77
|Руслан Камболов
46′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
90′
|31
|Кайю
70′88′
|15
|Максим Глушенков
|89
|Дмитрий Стоцкий
70′
|23
|Джордан Ларссон
81′
|11
|Дмитрий Скопинцев
|19
|Эсекиэль Понсе
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|18
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)