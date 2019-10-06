Может, дело не в Кононове? «Спартак» снова проиграл

Источник: Спорт-Экспресс

Дебют Кузнецова

«Главное — играть так, чтобы потом при встрече с теми, кто в нас верит, не стыдно было протянуть руку и не отвести взгляда». Баннер сектора «Спартака» на арене «Краснодар» отлично подходит для роли эпиграфа не только к этому матчу, но и к сезону. Цитата принадлежит одному из величайших футболистов в истории клуба Федору Черенкову, день памяти которого был на днях.

Послание Черенкова адресовано в том числе и современному «Спартаку». В миллионный раз говорить о проблемах красно-белых — дурной тон. Руководство клуба и Олег Кононов неделю назад решили, что хотя бы часть проблем «Спартака» решит тренерская перестановка. Главный действительно ушел, только его штаб остался. И к матчу с «Краснодаром» команду готовил теперь уже экс-ассистент Кононова Сергей Кузнецов. Еще в прошлом году он играл в футбол в первой лиге Украины, но сейчас де-факто рулит самим «Спартаком».

Год назад Рауль Рианчо после отставки Массимо Карреры сделал пять изменений в стартовом составе. Кузнецов сделал еще больше — семь!

Многие из них, конечно же, вынужденные. К примеру, Айртон не мог сыграть, и было понятно, что на левом фланге обороны выйдет Ещенко. Но в остальном — основа удивила. Мельгарехо вышел в центре нападения, Ларссон, Ананидзе и Мирзов в атаке, а Крал с Умяровым — в опорной зоне. Но самое удивительное, что место в воротах занял Ребров — это первый матч ветерана в чемпионате России с декабря, когда «Спартак» победил «Локомотив». Кузнецов перед игрой говорил, что у Бакаева, Понсе, Шюррле, Тила есть проблемы со здоровьем — и во многом этим продиктован необычный выбор состава.

Быстрые голы «быков»

У «Краснодара» — свои сложности. Конечно, не такого масштаба, как у «Спартака», но тоже неприятно: вылет из Кубка России, два поражения в Лиге Европы, шаткая игра в чемпионате. Единственное, что радует «быков» — результаты в премьер-лиге. В отличие от «Спартака», черно-зеленые по-настоящему сражаются за первое место.

Мурад Мусаев после краха в матче с «Хетафе» все-таки вернул в основу Ари — российский бразилец заметно оживил ту игру после выхода на замену и даже забил. Неделю назад во встрече с «Арсеналом» Ари впервые вышел с первых минут в паре с Бергом, но они взаимодействовали не лучшим образом. На этот раз уже к 20-й минуте оба отличились: Берг — голом, Ари — голевой передачей.

Последнее, что можно было сделать «Спартаку» — пропустить быстрый мяч. Но уже на третьей минуте Сулейманов подал угловой, а Берг открыл счет. В первую очередь, вина за гол лежит на Крале — чех махнул шевелюрой мимо мяча при навесе, так что швед беспрепятственно получил пас и забил.

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У «Спартака» был роскошный момент, чтобы отыграться сразу же — Мельгарехо после подачи Рассказова головой послал мяч в перекладину. Кроме этого, об атаке гостей в первые полчаса сказать было нечего. А вот «быки» спокойно могли делать счет крупным уже в первом тайме — Берг отвратительно использовал выход один на один, Ребров отразил мяч после удара Мартыновича под перекладину, Рамирес мощно бил со штрафного. Правда, один момент «Краснодар» все-таки реализовал — левый фланг «Спартака» потерял Петрова, и тот прошил Реброва.

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Два удаления на финише

На ту минуту казалось, что «Спартак» размажут. В первые 20 минут гости играли кошмарно, в следующие 20 минут — чуть лучше. Кузнецов явно моделировал контратакующую игру, но со счетом 0:2 она несовместима. К тому же, редкие контратаки «Спартак» не реализовывал — в середине первого тайма красно-белые вышли четыре в четыре, но Мирзов и Жано замешкались и упустили момент. Однако прямо перед перерывом «Спартаку» все-таки удалось забить — это сделал Ларссон после скидки Мирзова.

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Гол спас и красно-белых, и интригу. При 2:0 сложно было представить, что этот «Спартак» способен спасти встречу. При 2:1 и «Краснодар» стал действовать осторожнее, выпустил опорника Кайю. Темп игры из-за этого чуть упал, что было на руку хозяевам. «Краснодар» перестал атаковать большими силами, но во втором тайме все равно был ближе к голу — два стопроцентных момента растратил Шапи. Сначала он чуть не попал в угол, а в другом эпизоде зачем-то прострелил вдоль ворот вместо удара с близкого расстояния.