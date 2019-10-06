Может, дело не в Кононове? «Спартак» снова проиграл
В заключительном матче 12-го тура
В заключительном матче 12-го тура
«Главное — играть так, чтобы потом при встрече с теми, кто в нас верит, не стыдно было протянуть руку и не отвести взгляда». Баннер сектора «Спартака» на арене «Краснодар» отлично подходит для роли эпиграфа не только к этому матчу, но и к сезону. Цитата принадлежит одному из величайших футболистов в истории клуба Федору Черенкову, день памяти которого был на днях.
Послание Черенкова адресовано в том числе и современному «Спартаку». В миллионный раз говорить о проблемах
Многие из них, конечно же, вынужденные. К примеру, Айртон не мог сыграть, и было понятно, что на левом фланге обороны выйдет Ещенко. Но в остальном — основа удивила. Мельгарехо вышел в центре нападения, Ларссон, Ананидзе и Мирзов в атаке, а Крал с Умяровым — в опорной зоне. Но самое удивительное, что место в воротах занял Ребров — это первый матч ветерана в чемпионате России с декабря, когда «Спартак» победил «Локомотив». Кузнецов перед игрой говорил, что у Бакаева, Понсе, Шюррле, Тила есть проблемы со здоровьем — и во многом этим продиктован необычный выбор состава.
У «Краснодара» — свои сложности. Конечно, не такого масштаба, как у «Спартака», но тоже неприятно: вылет из Кубка России, два поражения в Лиге Европы, шаткая игра в чемпионате. Единственное, что радует «быков» — результаты в
Мурад Мусаев после краха в матче с «Хетафе»
Последнее, что можно было сделать «Спартаку» — пропустить быстрый мяч. Но уже на третьей минуте Сулейманов подал угловой, а Берг открыл счет. В первую очередь, вина за гол лежит на Крале — чех махнул шевелюрой мимо мяча при навесе, так что швед беспрепятственно получил пас и забил.
У «Спартака» был роскошный момент, чтобы отыграться сразу же — Мельгарехо после подачи Рассказова головой послал мяч в перекладину. Кроме этого, об атаке гостей в первые полчаса сказать было нечего. А вот «быки» спокойно могли делать счет крупным уже в первом тайме — Берг отвратительно использовал выход один на один, Ребров отразил мяч после удара Мартыновича под перекладину, Рамирес мощно бил со штрафного. Правда, один момент «Краснодар»
На ту минуту казалось, что «Спартак» размажут. В первые 20 минут гости играли кошмарно, в следующие 20 минут — чуть лучше. Кузнецов явно моделировал контратакующую игру, но со счетом 0:2 она несовместима. К тому же, редкие контратаки «Спартак» не реализовывал — в середине первого тайма
Гол спас и
«Краснодару» победа тоже была необходима, и он ее добился, растратив массу эмоций. В концовке глупую вторую желтую карточку получил Кайю, что очень не понравилось Мусаеву. А в добавленное время удалили и Джикию — капитан «Спартака» не совладал с эмоциями и хотел за шкирку поднять Скопинцева с газона. На финальный штурм
|Мурад Мусаев
|Сергей Кузнецов
|Маркус Берг(Магомед-Шапи Сулейманов)
|3′
|Джордан Ларссон(Резиуан Мирзов, Николай Рассказов)
|45′
|Сергей Петров(Арикленес да Силва Ари)
|20′
|39
|Матвей Сафонов
|32
|Артем Ребров
|98
|Сергей Петров
|92
|Николай Рассказов
|6
|Кристиан Рамирес
67′
|38
|Андрей Ещенко
|4
|Александр Мартынович
|14
|Георгий Джикия
90+2′90+2′
|5
|Урош Спаич
|29
|Илья Кутепов
90′
|9
|Арикленес да Силва Ари
85′
|9
|Резиуан Мирзов
33′
|14
|Кристоффер Олссон
64′
|33
|Алекс Крал
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|54
|Наиль Умяров
|33
|Маркус Берг
81′
|49
|Джано Ананидзе
68′
|47
|Даниил Уткин
|8
|Гус Тил
|77
|Руслан Камболов
46′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
90′
|31
|Кайю
70′88′
|15
|Максим Глушенков
|89
|Дмитрий Стоцкий
70′
|23
|Джордан Ларссон
81′
|11
|Дмитрий Скопинцев
|19
|Эсекиэль Понсе
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|18
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)