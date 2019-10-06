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33Позор «Спартака» довел ребенка до слез
17Федор Черенков: пять лет без легенды № 10
21:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Может, дело не в Кононове? «Спартак» снова проиграл

В заключительном матче 12-го тура премьер-лиги «Краснодар» обыграл «Спартак». Красно-белые — в двух очках от зоны стыковых матчей.

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Источник: Спорт-Экспресс

Дебют Кузнецова

«Главное — играть так, чтобы потом при встрече с теми, кто в нас верит, не стыдно было протянуть руку и не отвести взгляда». Баннер сектора «Спартака» на арене «Краснодар» отлично подходит для роли эпиграфа не только к этому матчу, но и к сезону. Цитата принадлежит одному из величайших футболистов в истории клуба Федору Черенкову, день памяти которого был на днях.

Послание Черенкова адресовано в том числе и современному «Спартаку». В миллионный раз говорить о проблемах красно-белых — дурной тон. Руководство клуба и Олег Кононов неделю назад решили, что хотя бы часть проблем «Спартака» решит тренерская перестановка. Главный действительно ушел, только его штаб остался. И к матчу с «Краснодаром» команду готовил теперь уже экс-ассистент Кононова Сергей Кузнецов. Еще в прошлом году он играл в футбол в первой лиге Украины, но сейчас де-факто рулит самим «Спартаком».

Год назад Рауль Рианчо после отставки Массимо Карреры сделал пять изменений в стартовом составе. Кузнецов сделал еще больше — семь!

Многие из них, конечно же, вынужденные. К примеру, Айртон не мог сыграть, и было понятно, что на левом фланге обороны выйдет Ещенко. Но в остальном — основа удивила. Мельгарехо вышел в центре нападения, Ларссон, Ананидзе и Мирзов в атаке, а Крал с Умяровым — в опорной зоне. Но самое удивительное, что место в воротах занял Ребров — это первый матч ветерана в чемпионате России с декабря, когда «Спартак» победил «Локомотив». Кузнецов перед игрой говорил, что у Бакаева, Понсе, Шюррле, Тила есть проблемы со здоровьем — и во многом этим продиктован необычный выбор состава.

Быстрые голы «быков»

У «Краснодара» — свои сложности. Конечно, не такого масштаба, как у «Спартака», но тоже неприятно: вылет из Кубка России, два поражения в Лиге Европы, шаткая игра в чемпионате. Единственное, что радует «быков» — результаты в премьер-лиге. В отличие от «Спартака», черно-зеленые по-настоящему сражаются за первое место.

Мурад Мусаев после краха в матче с «Хетафе» все-таки вернул в основу Ари — российский бразилец заметно оживил ту игру после выхода на замену и даже забил. Неделю назад во встрече с «Арсеналом» Ари впервые вышел с первых минут в паре с Бергом, но они взаимодействовали не лучшим образом. На этот раз уже к 20-й минуте оба отличились: Берг — голом, Ари — голевой передачей.

Последнее, что можно было сделать «Спартаку» — пропустить быстрый мяч. Но уже на третьей минуте Сулейманов подал угловой, а Берг открыл счет. В первую очередь, вина за гол лежит на Крале — чех махнул шевелюрой мимо мяча при навесе, так что швед беспрепятственно получил пас и забил.

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У «Спартака» был роскошный момент, чтобы отыграться сразу же — Мельгарехо после подачи Рассказова головой послал мяч в перекладину. Кроме этого, об атаке гостей в первые полчаса сказать было нечего. А вот «быки» спокойно могли делать счет крупным уже в первом тайме — Берг отвратительно использовал выход один на один, Ребров отразил мяч после удара Мартыновича под перекладину, Рамирес мощно бил со штрафного. Правда, один момент «Краснодар» все-таки реализовал — левый фланг «Спартака» потерял Петрова, и тот прошил Реброва.

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Два удаления на финише

На ту минуту казалось, что «Спартак» размажут. В первые 20 минут гости играли кошмарно, в следующие 20 минут — чуть лучше. Кузнецов явно моделировал контратакующую игру, но со счетом 0:2 она несовместима. К тому же, редкие контратаки «Спартак» не реализовывал — в середине первого тайма красно-белые вышли четыре в четыре, но Мирзов и Жано замешкались и упустили момент. Однако прямо перед перерывом «Спартаку» все-таки удалось забить — это сделал Ларссон после скидки Мирзова.

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Гол спас и красно-белых, и интригу. При 2:0 сложно было представить, что этот «Спартак» способен спасти встречу. При 2:1 и «Краснодар» стал действовать осторожнее, выпустил опорника Кайю. Темп игры из-за этого чуть упал, что было на руку хозяевам. «Краснодар» перестал атаковать большими силами, но во втором тайме все равно был ближе к голу — два стопроцентных момента растратил Шапи. Сначала он чуть не попал в угол, а в другом эпизоде зачем-то прострелил вдоль ворот вместо удара с близкого расстояния.

«Краснодару» победа тоже была необходима, и он ее добился, растратив массу эмоций. В концовке глупую вторую желтую карточку получил Кайю, что очень не понравилось Мусаеву. А в добавленное время удалили и Джикию — капитан «Спартака» не совладал с эмоциями и хотел за шкирку поднять Скопинцева с газона. На финальный штурм красно-белых не хватило — и они проиграли в пятый раз подряд. Видимо, черную серию закончит только новый тренер.

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Краснодар
2:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 126.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 32238 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевСергей Кузнецов
Голы
Маркус Берг(Магомед-Шапи Сулейманов)3′
Джордан Ларссон(Резиуан Мирзов, Николай Рассказов)45′
Сергей Петров(Арикленес да Силва Ари)20′
Составы команд
39Матвей Сафонов
32Артем Ребров
98Сергей Петров
92Николай Рассказов
6Кристиан Рамирес
67′
38Андрей Ещенко
4Александр Мартынович
14Георгий Джикия
90+2′90+2′
5Урош Спаич
29Илья Кутепов
90′
9Арикленес да Силва Ари
85′
9Резиуан Мирзов
33′
14Кристоффер Олссон
64′
33Алекс Крал
93Магомед-Шапи Сулейманов
54Наиль Умяров
33Маркус Берг
81′
49Джано Ананидзе
68′
47Даниил Уткин
8Гус Тил
77Руслан Камболов
46′
25Лоренсо Мельгарехо
90′
31Кайю
70′88′
15Максим Глушенков
89Дмитрий Стоцкий
70′
23Джордан Ларссон
81′
11Дмитрий Скопинцев
19Эсекиэль Понсе
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
5Голевые моменты4
18Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
17Фолы14
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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