Сергей Кузнецов: Кононов? Сложно давать какую-либо оценку кроме негативной

— К сожалению, проиграли очередную встречу, хотя готовились к матчу, настраивались, сильно хотели победить, — отметил Кузнецов. — Серия неудач, которая
— Насколько лично вам тяжело было готовить команду в тех условиях, в каких она находится?
— Мы столкнулись с такими сложностями, которым не позавидуешь. Я не привык жаловаться, искать то, как должно было бы быть. Я был сконцентрирован на том, чтобы подготовиться максимально хорошо к матчу с имеющимися игроками.
— То, что вы остались в «Спартаке», — это ваше личное решение или согласованное с Олегом Кононовым?
— Мы не ожидали отставки Олега Георгиевича. Он сам после игры зашел и сказал об этом. Руководство и игроки попросили готовить команду к этой встрече. У нас есть действующие контракты, и все решения по будущему будет принимать руководство клуба.
— Сейчас будет перерыв на матчи сборных. Что в этот период нужно сделать «Спартаку», чтобы изменить тяжелую ситуацию? Какие есть резервы?
— Должны выздороветь наши футболисты, на которых мы рассчитываем в следующем туре — Жиго, Шюррле, Айртон. Мы должны плодотворно поработать в плане финальной стадии завершения атак. В этом кроются большинство наших проблем. Мы мало забивали с игры, в основном со стандартов. В этом направлении нужно серьезно поработать до следующей игры.
— Обескураживающее начало для вашей команды. Почему так действовали?
— Да, обескураживающее начало, мы не ожидали, что ребята… Они боялись сами себя в начале встречи. Пропустили необязательные голы — как с углового, так и после вброса аута. Хотя разбирали эти моменты. Хочу отдать должное, что ребята сумели переломить ход встречи, взяли мяч под контроль и закономерно забили один гол в первом тайме. Коррективы в перерыве внесли, я сделал ставку на более высокий агрессивный прессинг. Считаю, до замен все шло хорошо. Но мои замены концовку смазали, мы рассчитывали усилить давление на «Краснодар», но, к сожалению, не создали явных голевых моментов.
— Было много карточек, удаление. Что скажете?
— Эмоции. Обе команды хотели победить. Счет скользкий, у ребят перехлестывали эмоции. После удаления игрока «Краснодара» мы должны были искать лучшее завершение, но мы поддались на эмоции, и это привело к удалению нашего футболиста.
— Кононов так и не прокомментировал свой уход. Могли бы вы оценить работу тренера?
— Сложно давать любую оценку, кроме негативной. Предыдущие поражения привели к отставке Кононова. Когда «Спартак» проигрывает, оценка может быть только негативной, поэтому было принято такое решение. Руководство в скором времени ознакомит нас со своими решениями.
— Вы не думали ходить на
— Я всего лишь помощник, и помогал ему в чисто футбольных моментах. Поэтому никто не брал в голову, чтобы я ходил на
— С чем вы связываете такой контраст выступлений «Краснодара» в еврокубках и в чемпионате? — вопрос главному тренеру «быков».
— Сложно сказать. Мы проиграли «Хетафе» (в Лиге Европы со счетом 1:2. — Прим. «СЭ»), но есть некоторые ограничения. Ари для нас является ключевой фигурой на поле. Первый тайм с «Хетафе» был нее очень приятным, но второй — намного лучше. Есть ограничения, которые влияют на наш стиль игры, силы, набирание очков. К сожалению, вот так пока. Больше нечего добавить.
— Бурная реакция тренерского штаба на удаление Кайю. Каким вам эпизод с бровки виделся?
— ВАР не имеет права пересматривать желтые карточки. В этом был весь нюанс. Мы перехватили мяч, и если бы был фол, судья должен был свистнуть сразу. А так получается, что после того, как мы пошли в атаку, останавливается игра. Нам показалось, что это была подсказка ВАР. Надо посмотреть, выслушать все стороны. Надо спрашивать главного судью. Потом
— Вы были единственным защитником Берга. Как вам его игра?
— Мы видели, что он для нас — хороший нападающий, который добавил качества в атаку. Но я не единственный, кто его защищал. Весь тренерский штаб это делал. Он не мог сразу вписаться с первых дней, ему нужен был игровой тонус, он должен был прибавить. Мы видели, что люди зря на него нападали. Если нападающий в каждой игре имеет моменты, значит, он правильно открывается и работает. Ему не хватало тонуса, и сейчас он забивает, мы рады.
|Мурад Мусаев
|Сергей Кузнецов
|Маркус Берг(Магомед-Шапи Сулейманов)
|3′
|Джордан Ларссон(Резиуан Мирзов, Николай Рассказов)
|45′
|Сергей Петров(Арикленес да Силва Ари)
|20′
|39
|Матвей Сафонов
|32
|Артем Ребров
|98
|Сергей Петров
|92
|Николай Рассказов
|6
|Кристиан Рамирес
67′
|38
|Андрей Ещенко
|4
|Александр Мартынович
|14
|Георгий Джикия
90+2′90+2′
|5
|Урош Спаич
|29
|Илья Кутепов
90′
|9
|Арикленес да Силва Ари
85′
|9
|Резиуан Мирзов
33′
|14
|Кристоффер Олссон
64′
|33
|Алекс Крал
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|54
|Наиль Умяров
|33
|Маркус Берг
81′
|49
|Джано Ананидзе
68′
|47
|Даниил Уткин
|8
|Гус Тил
|77
|Руслан Камболов
46′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
90′
|31
|Кайю
70′88′
|15
|Максим Глушенков
|89
|Дмитрий Стоцкий
70′
|23
|Джордан Ларссон
81′
|11
|Дмитрий Скопинцев
|19
|Эсекиэль Понсе
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|18
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)