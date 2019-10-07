Сергей Кузнецов: Кононов? Сложно давать какую-либо оценку кроме негативной

Источник: Спорт-Экспресс

— К сожалению, проиграли очередную встречу, хотя готовились к матчу, настраивались, сильно хотели победить, — отметил Кузнецов. — Серия неудач, которая по-прежнему продолжается, сказывается самым негативным образом на всех — болельщиках, команде. Мы уходим на паузу и рассчитываем подготовиться к следующей игре, чтобы наконец победить (с «Рубином» в Москве 19 октября. — Прим. «СЭ»).

— Насколько лично вам тяжело было готовить команду в тех условиях, в каких она находится?

— Мы столкнулись с такими сложностями, которым не позавидуешь. Я не привык жаловаться, искать то, как должно было бы быть. Я был сконцентрирован на том, чтобы подготовиться максимально хорошо к матчу с имеющимися игроками.

— То, что вы остались в «Спартаке», — это ваше личное решение или согласованное с Олегом Кононовым?

— Мы не ожидали отставки Олега Георгиевича. Он сам после игры зашел и сказал об этом. Руководство и игроки попросили готовить команду к этой встрече. У нас есть действующие контракты, и все решения по будущему будет принимать руководство клуба.

— Сейчас будет перерыв на матчи сборных. Что в этот период нужно сделать «Спартаку», чтобы изменить тяжелую ситуацию? Какие есть резервы?

— Должны выздороветь наши футболисты, на которых мы рассчитываем в следующем туре — Жиго, Шюррле, Айртон. Мы должны плодотворно поработать в плане финальной стадии завершения атак. В этом кроются большинство наших проблем. Мы мало забивали с игры, в основном со стандартов. В этом направлении нужно серьезно поработать до следующей игры.

— Обескураживающее начало для вашей команды. Почему так действовали?

— Да, обескураживающее начало, мы не ожидали, что ребята… Они боялись сами себя в начале встречи. Пропустили необязательные голы — как с углового, так и после вброса аута. Хотя разбирали эти моменты. Хочу отдать должное, что ребята сумели переломить ход встречи, взяли мяч под контроль и закономерно забили один гол в первом тайме. Коррективы в перерыве внесли, я сделал ставку на более высокий агрессивный прессинг. Считаю, до замен все шло хорошо. Но мои замены концовку смазали, мы рассчитывали усилить давление на «Краснодар», но, к сожалению, не создали явных голевых моментов.

— Было много карточек, удаление. Что скажете?

— Эмоции. Обе команды хотели победить. Счет скользкий, у ребят перехлестывали эмоции. После удаления игрока «Краснодара» мы должны были искать лучшее завершение, но мы поддались на эмоции, и это привело к удалению нашего футболиста.

— Кононов так и не прокомментировал свой уход. Могли бы вы оценить работу тренера?

— Сложно давать любую оценку, кроме негативной. Предыдущие поражения привели к отставке Кононова. Когда «Спартак» проигрывает, оценка может быть только негативной, поэтому было принято такое решение. Руководство в скором времени ознакомит нас со своими решениями.

— Вы не думали ходить на пресс-конференции вместо Кононова, когда он был главным тренером? Зачастую все, что он говорил, оборачивали против него.

— Я всего лишь помощник, и помогал ему в чисто футбольных моментах. Поэтому никто не брал в голову, чтобы я ходил на пресс-конференции.

Сергей Матвеев: «Весь тренерский штаб защищал Берга»

— С чем вы связываете такой контраст выступлений «Краснодара» в еврокубках и в чемпионате? — вопрос главному тренеру «быков».

— Сложно сказать. Мы проиграли «Хетафе» (в Лиге Европы со счетом 1:2. — Прим. «СЭ»), но есть некоторые ограничения. Ари для нас является ключевой фигурой на поле. Первый тайм с «Хетафе» был нее очень приятным, но второй — намного лучше. Есть ограничения, которые влияют на наш стиль игры, силы, набирание очков. К сожалению, вот так пока. Больше нечего добавить.

— Бурная реакция тренерского штаба на удаление Кайю. Каким вам эпизод с бровки виделся?

— ВАР не имеет права пересматривать желтые карточки. В этом был весь нюанс. Мы перехватили мяч, и если бы был фол, судья должен был свистнуть сразу. А так получается, что после того, как мы пошли в атаку, останавливается игра. Нам показалось, что это была подсказка ВАР. Надо посмотреть, выслушать все стороны. Надо спрашивать главного судью. Потом какие-то решения принимать.

— Вы были единственным защитником Берга. Как вам его игра?