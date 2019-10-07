Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.10
Сент-Этьен
Лион
10
Футбол. Зарубежный
6.10
Барселона
Севилья
40
Футбол. Зарубежный
6.10
Интер
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
6.10
Реал Сосьедад
Хетафе
12
Футбол. Премьер-лига
6.10
Краснодар
Спартак
21
Футбол. Зарубежный
6.10
Айнтрахт Ф
Вердер
22
Футбол. Зарубежный
6.10
Торино
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
6.10
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
6.10
Ренн
Реймс
01
Футбол. Зарубежный
6.10
Вальядолид
Атлетико
00
Футбол. Премьер-лига
6.10
ЦСКА
Ростов
13
Футбол. Зарубежный
6.10
Вольфсбург
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
6.10
Арсенал
Борнмут
10
Футбол. Зарубежный
6.10
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
02
Футбол. Зарубежный
6.10
Саутгемптон
Челси
14
Футбол. Зарубежный
6.10
Лилль
Ним
22
Футбол. Зарубежный
6.10
Аталанта
Лечче
31
Футбол. Зарубежный
6.10
Болонья
Лацио
22
Футбол. Зарубежный
6.10
Рома
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
6.10
Сельта
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
6.10
Боруссия М
Аугсбург
51
Футбол. Премьер-лига
6.10
Локомотив
Арсенал Т
21
Футбол. Зарубежный
6.10
Фиорентина
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
6.10
Мальорка
Эспаньол
20
Все события
Фоторепортажи
33Позор «Спартака» довел ребенка до слез
12А вы помните, как забивали Савин и Денисов? 13 лет победе молодежной сборной России над Португалией
6 октября, источник: Спорт-Экспресс

Сергей Кузнецов: Кононов? Сложно давать какую-либо оценку кроме негативной

Пресс-конференция и.о. главного тренера «Спартака» после поражения от «Краснодара» (1:2) в 12-м туре РПЛ.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— К сожалению, проиграли очередную встречу, хотя готовились к матчу, настраивались, сильно хотели победить, — отметил Кузнецов. — Серия неудач, которая по-прежнему продолжается, сказывается самым негативным образом на всех — болельщиках, команде. Мы уходим на паузу и рассчитываем подготовиться к следующей игре, чтобы наконец победить (с «Рубином» в Москве 19 октября. — Прим. «СЭ»).

— Насколько лично вам тяжело было готовить команду в тех условиях, в каких она находится?

— Мы столкнулись с такими сложностями, которым не позавидуешь. Я не привык жаловаться, искать то, как должно было бы быть. Я был сконцентрирован на том, чтобы подготовиться максимально хорошо к матчу с имеющимися игроками.

— То, что вы остались в «Спартаке», — это ваше личное решение или согласованное с Олегом Кононовым?

— Мы не ожидали отставки Олега Георгиевича. Он сам после игры зашел и сказал об этом. Руководство и игроки попросили готовить команду к этой встрече. У нас есть действующие контракты, и все решения по будущему будет принимать руководство клуба.

— Сейчас будет перерыв на матчи сборных. Что в этот период нужно сделать «Спартаку», чтобы изменить тяжелую ситуацию? Какие есть резервы?

— Должны выздороветь наши футболисты, на которых мы рассчитываем в следующем туре — Жиго, Шюррле, Айртон. Мы должны плодотворно поработать в плане финальной стадии завершения атак. В этом кроются большинство наших проблем. Мы мало забивали с игры, в основном со стандартов. В этом направлении нужно серьезно поработать до следующей игры.

— Обескураживающее начало для вашей команды. Почему так действовали?

— Да, обескураживающее начало, мы не ожидали, что ребята… Они боялись сами себя в начале встречи. Пропустили необязательные голы — как с углового, так и после вброса аута. Хотя разбирали эти моменты. Хочу отдать должное, что ребята сумели переломить ход встречи, взяли мяч под контроль и закономерно забили один гол в первом тайме. Коррективы в перерыве внесли, я сделал ставку на более высокий агрессивный прессинг. Считаю, до замен все шло хорошо. Но мои замены концовку смазали, мы рассчитывали усилить давление на «Краснодар», но, к сожалению, не создали явных голевых моментов.

— Было много карточек, удаление. Что скажете?

— Эмоции. Обе команды хотели победить. Счет скользкий, у ребят перехлестывали эмоции. После удаления игрока «Краснодара» мы должны были искать лучшее завершение, но мы поддались на эмоции, и это привело к удалению нашего футболиста.

— Кононов так и не прокомментировал свой уход. Могли бы вы оценить работу тренера?

— Сложно давать любую оценку, кроме негативной. Предыдущие поражения привели к отставке Кононова. Когда «Спартак» проигрывает, оценка может быть только негативной, поэтому было принято такое решение. Руководство в скором времени ознакомит нас со своими решениями.

— Вы не думали ходить на пресс-конференции вместо Кононова, когда он был главным тренером? Зачастую все, что он говорил, оборачивали против него.

— Я всего лишь помощник, и помогал ему в чисто футбольных моментах. Поэтому никто не брал в голову, чтобы я ходил на пресс-конференции.

Сергей Матвеев: «Весь тренерский штаб защищал Берга»

— С чем вы связываете такой контраст выступлений «Краснодара» в еврокубках и в чемпионате? — вопрос главному тренеру «быков».

— Сложно сказать. Мы проиграли «Хетафе» (в Лиге Европы со счетом 1:2. — Прим. «СЭ»), но есть некоторые ограничения. Ари для нас является ключевой фигурой на поле. Первый тайм с «Хетафе» был нее очень приятным, но второй — намного лучше. Есть ограничения, которые влияют на наш стиль игры, силы, набирание очков. К сожалению, вот так пока. Больше нечего добавить.

— Бурная реакция тренерского штаба на удаление Кайю. Каким вам эпизод с бровки виделся?

— ВАР не имеет права пересматривать желтые карточки. В этом был весь нюанс. Мы перехватили мяч, и если бы был фол, судья должен был свистнуть сразу. А так получается, что после того, как мы пошли в атаку, останавливается игра. Нам показалось, что это была подсказка ВАР. Надо посмотреть, выслушать все стороны. Надо спрашивать главного судью. Потом какие-то решения принимать.

— Вы были единственным защитником Берга. Как вам его игра?

— Мы видели, что он для нас — хороший нападающий, который добавил качества в атаку. Но я не единственный, кто его защищал. Весь тренерский штаб это делал. Он не мог сразу вписаться с первых дней, ему нужен был игровой тонус, он должен был прибавить. Мы видели, что люди зря на него нападали. Если нападающий в каждой игре имеет моменты, значит, он правильно открывается и работает. Ему не хватало тонуса, и сейчас он забивает, мы рады.

Краснодар
2:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 126.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 32238 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевСергей Кузнецов
Голы
Маркус Берг(Магомед-Шапи Сулейманов)3′
Джордан Ларссон(Резиуан Мирзов, Николай Рассказов)45′
Сергей Петров(Арикленес да Силва Ари)20′
Составы команд
39Матвей Сафонов
32Артем Ребров
98Сергей Петров
92Николай Рассказов
6Кристиан Рамирес
67′
38Андрей Ещенко
4Александр Мартынович
14Георгий Джикия
90+2′90+2′
5Урош Спаич
29Илья Кутепов
90′
9Арикленес да Силва Ари
85′
9Резиуан Мирзов
33′
14Кристоффер Олссон
64′
33Алекс Крал
93Магомед-Шапи Сулейманов
54Наиль Умяров
33Маркус Берг
81′
49Джано Ананидзе
68′
47Даниил Уткин
8Гус Тил
77Руслан Камболов
46′
25Лоренсо Мельгарехо
90′
31Кайю
70′88′
15Максим Глушенков
89Дмитрий Стоцкий
70′
23Джордан Ларссон
81′
11Дмитрий Скопинцев
19Эсекиэль Понсе
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
5Голевые моменты4
18Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
17Фолы14
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
«Ростов» — великий. Так ЦСКА давно никто не «возил»
Может, дело не в Кононове? «Спартак» снова проиграл
«Ювентус» вышел на первое место в чемпионате Италии
«Барселона» разгромила «Севилью»
Овечкин выдал худший старт сезона в НХЛ за 7 лет
«Манчестер Сити» проиграл в домашнем матче АПЛ
«Челси» одержал разгромную выездную победу в АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь