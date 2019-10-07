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6 октября, источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: «Спартак» — нет. В «Ростове» мне комфортно

После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды.

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— Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали. Но, наверное, вряд ли предполагали, что забьете армейцам три?

— Могло быть не три, а больше. Но в целом первые и последние 15 минут не устроили абсолютно.

— Чем?

— Игрой. Глубоко сели, начали жаться к своим воротам. Понятно, что такое никому не понравилось. Думаю, что это больше психология — есть над чем работать.

— То, что сбавили в концовке, объяснимо — счет устраивал. А что случилось в начале — «Ростов» боится магии топ-клуба?

— Нет. Чужое поле на чьи-то головы повлияло. Когда один человек выпадает из прессинга, все ломается.

— Еременко и Сигурдссон заболели — это создало проблемы по составу?

— Именно по составу — нет, у нас есть люди, которые могут выйти на замену. Но на наш футбол повлияло. Одно дело выступать с опытными Сигурдссоном и Еременко, а другое — когда вместо них появляются 20-летние Хаджикадунич и Глебов. Говорю сейчас не столько про саму игру, хотя Еременко с Сигурдссоном готовились под основной состав. Но оба — и Глебов, и Хаджикадунич — очень грамотно действовали. Придраться всегда найду к чему, но команда выглядела достойно.

— Двое затемпературивших — это вирус?

— Да, на неделе у нас еще трое выпадали. Сигурдссон позавчера почувствовал себя плохо, Рома — сегодня утром.

— Чем удивил ЦСКА?

— Как может удивить команда, которую ты видишь 11 туров и в матчах еврокубков? Сейчас вряд ли кто-то чем-то огорошит. Армейцы играли от себя, вышли в той же схеме. Но это не неожиданность. Соперник действовал на своих сильных сторонах, мы пытались их нейтрализовать.

— То, что до победы «Краснодара» над «Спартаком», клуб вышел на первое место — неожиданность для вас?

— Конечно. Другое дело, что даже не знаю, на каком мы были месте и на какое поднялись. Знаю, что у нас 26 очков. И в таблицу не смотрю.

— Как так?

— А смысл? Что меняется?

— Придете в клуб и попросите повысить зарплату.

— У меня и близко таких мыслей нет. А если мы через 10 туров опустимся на 9-е место, мне потом приходить с просьбой понизить оклад?

— Понятно, что такого не будет.

— Почему? В прошлом сезоне мы тоже шли близко к тройке, а потом началась неудачная серия. Вы постоянно спрашиваете — о чем вы думаете? А мы об этом вообще не размышляем.

— Что за история с тем, что вы якобы ушли с пресс-конференции после вопросов о заболевших Еременко и Сигурдссоне?

— Прочитал, что меня якобы взбесил этот вопрос. Я сидел, ждал других, но их не последовало, после чего поднялся и пошел.

— Как вы сейчас меня назовете, если скажу, что по итогам 30 туров «Ростов» будет первым?

— Сумасшедшим.

— Это почему?

— Потому что эта мысль — безумие. Или им попахивает. Вот объясните, почему?

— У вас адекватное руководство, нормальная рабочая атмосфера в команде и клубе, есть хорошие футболисты, которые могут претендовать на звание лучших в лиге на своих позициях. Плюс неплохой тренер.

— А у других команд всего этого нет?

— У большинства — нет.

— Не согласен. У всей первой пятерки ровно то же самое. И к тому же больше денег.

— Какое итоговое место представляется вам адекватным?

— Если вы скажете, что «Ростову» удастся закончить чемпионат в пятерке, назвал бы это адекватным.

— Какой главный фактор успеха «Ростова»?

— Прежде всего, отношение футболистов к делу. Их профессионализм. Одним словом — именно профессионализм. Начиная с быта и заканчивая тренировочным процессом.

— Для вас однозначный фаворит чемпионата?

— «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» мог бы претендовать, но если не было бы такого количества травм.

— Пошли слухи о том, что вы — в числе претендентов на пост главного тренера «Спартака». Понятно, что там уже были, но какой солдат не мечтает стать генералом.

— Генералом я уже был.

— Не хочется стать маршалом?

— Сейчас — нет абсолютно. Мне комфортно в «Ростове».

— Как вы смотрите на «Спартак»?

— Вообще не смотрю.

— Что скажете о Мамаеве — усиление ли это, в каком он состоянии?

— Форму не буду оценивать — человек год не был дома. А уровень его понятен. Говорят же, что мастерство не пропьешь — но так выражаются о 60-летних ветеранах, которые, выходя на поле, демонстрируют мастерство. А здесь — молодой парень.

— Ваша главная мотивация на сезон?

— Выигрывать каждый следующий матч.

ЦСКА
1:3
Первый тайм: 0:2
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 126.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 18456 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоВалерий Карпин
Голы
Никола Влашич90+2′
Хорен Байрамян(Матиас Норманн)11′
Хорен Байрамян(Элдор Шомуродов)44′
Элдор Шомуродов(Хорен Байрамян)61′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
1Егор Бабурин
31Звонимир Шарлия
34Алексей Козлов
78Игорь Дивеев
28Евгений Чернов
2Мариу Фернандес
30′
5Деннис Хаджикадунич
20Константин Кучаев
78Дмитрий Чистяков
8Никола Влашич
8Ивелин Попов
98Иван Обляков
14Элдор Шомуродов
9Федор Чалов
17Матиас Норманн
27Седрик Гогуа
46′
11Алексей Ионов
85′
11Лукас Сантос
26Александр Саплинов
86′
17Арнор Сигурдссон
67′
19Хорен Байрамян
77′
29Яка Бийол
25Арсений Логашов
7Ильзат Ахметов
89′
15Данил Глебов
12′58′
25Кристиян Бистрович
18Бактиер Зайнутдинов
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
8Голевые моменты8
16Удары (всего)10
7Удары в створ7
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
5Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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