Валерий Карпин: «Спартак» — нет. В «Ростове» мне комфортно
После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды.
После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды.
— Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали. Но, наверное, вряд ли предполагали, что забьете армейцам три?
— Могло быть не три, а больше. Но в целом первые и последние 15 минут не устроили абсолютно.
— Чем?
— Игрой. Глубоко сели, начали жаться к своим воротам. Понятно, что такое никому не понравилось. Думаю, что это больше психология — есть над чем работать.
— То, что сбавили в концовке, объяснимо — счет устраивал. А что случилось в начале — «Ростов» боится магии
— Нет. Чужое поле на
— Еременко и Сигурдссон заболели — это создало проблемы по составу?
— Именно по составу — нет, у нас есть люди, которые могут выйти на замену. Но на наш футбол повлияло. Одно дело выступать с опытными Сигурдссоном и Еременко, а другое — когда вместо них появляются 20-летние Хаджикадунич и Глебов. Говорю сейчас не столько про саму игру, хотя Еременко с Сигурдссоном готовились под основной состав. Но оба — и Глебов, и Хаджикадунич — очень грамотно действовали. Придраться всегда найду к чему, но команда выглядела достойно.
— Двое затемпературивших — это вирус?
— Да, на неделе у нас еще трое выпадали. Сигурдссон позавчера почувствовал себя плохо, Рома — сегодня утром.
— Чем удивил ЦСКА?
— Как может удивить команда, которую ты видишь 11 туров и в матчах еврокубков? Сейчас вряд ли
— То, что до победы «Краснодара» над «Спартаком», клуб вышел на первое место — неожиданность для вас?
— Конечно. Другое дело, что даже не знаю, на каком мы были месте и на какое поднялись. Знаю, что у нас 26 очков. И в таблицу не смотрю.
— Как так?
— А смысл? Что меняется?
— Придете в клуб и попросите повысить зарплату.
— У меня и близко таких мыслей нет. А если мы через 10 туров опустимся на 9-е место, мне потом приходить с просьбой понизить оклад?
— Понятно, что такого не будет.
— Почему? В прошлом сезоне мы тоже шли близко к тройке, а потом началась неудачная серия. Вы постоянно спрашиваете — о чем вы думаете? А мы об этом вообще не размышляем.
— Что за история с тем, что вы якобы ушли с
— Прочитал, что меня якобы взбесил этот вопрос. Я сидел, ждал других, но их не последовало, после чего поднялся и пошел.
— Как вы сейчас меня назовете, если скажу, что по итогам 30 туров «Ростов» будет первым?
— Сумасшедшим.
— Это почему?
— Потому что эта мысль — безумие. Или им попахивает. Вот объясните, почему?
— У вас адекватное руководство, нормальная рабочая атмосфера в команде и клубе, есть хорошие футболисты, которые могут претендовать на звание лучших в лиге на своих позициях. Плюс неплохой тренер.
— А у других команд всего этого нет?
— У большинства — нет.
— Не согласен. У всей первой пятерки ровно то же самое. И к тому же больше денег.
— Какое итоговое место представляется вам адекватным?
— Если вы скажете, что «Ростову» удастся закончить чемпионат в пятерке, назвал бы это адекватным.
— Какой главный фактор успеха «Ростова»?
— Прежде всего, отношение футболистов к делу. Их профессионализм. Одним словом — именно профессионализм. Начиная с быта и заканчивая тренировочным процессом.
— Для вас однозначный фаворит чемпионата?
— «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» мог бы претендовать, но если не было бы такого количества травм.
— Пошли слухи о том, что вы — в числе претендентов на пост главного тренера «Спартака». Понятно, что там уже были, но какой солдат не мечтает стать генералом.
— Генералом я уже был.
— Не хочется стать маршалом?
— Сейчас — нет абсолютно. Мне комфортно в «Ростове».
— Как вы смотрите на «Спартак»?
— Вообще не смотрю.
— Что скажете о Мамаеве — усиление ли это, в каком он состоянии?
— Форму не буду оценивать — человек год не был дома. А уровень его понятен. Говорят же, что мастерство не пропьешь — но так выражаются о 60-летних ветеранах, которые, выходя на поле, демонстрируют мастерство. А здесь — молодой парень.
— Ваша главная мотивация на сезон?
— Выигрывать каждый следующий матч.
|Виктор Гончаренко
|Валерий Карпин
|Никола Влашич
|90+2′
|Хорен Байрамян(Матиас Норманн)
|11′
|Хорен Байрамян(Элдор Шомуродов)
|44′
|Элдор Шомуродов(Хорен Байрамян)
|61′
|35
|Игорь Акинфеев
|1
|Егор Бабурин
|31
|Звонимир Шарлия
|34
|Алексей Козлов
|78
|Игорь Дивеев
|28
|Евгений Чернов
|2
|Мариу Фернандес
30′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|20
|Константин Кучаев
|78
|Дмитрий Чистяков
|8
|Никола Влашич
|8
|Ивелин Попов
|98
|Иван Обляков
|14
|Элдор Шомуродов
|9
|Федор Чалов
|17
|Матиас Норманн
|27
|Седрик Гогуа
46′
|11
|Алексей Ионов
85′
|11
|Лукас Сантос
|26
|Александр Саплинов
86′
|17
|Арнор Сигурдссон
67′
|19
|Хорен Байрамян
77′
|29
|Яка Бийол
|25
|Арсений Логашов
|7
|Ильзат Ахметов
89′
|15
|Данил Глебов
12′58′
|25
|Кристиян Бистрович
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|8
|16
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|5
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)