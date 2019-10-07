Валерий Карпин: «Спартак» — нет. В «Ростове» мне комфортно

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— Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали. Но, наверное, вряд ли предполагали, что забьете армейцам три?

— Могло быть не три, а больше. Но в целом первые и последние 15 минут не устроили абсолютно.

— Чем?

— Игрой. Глубоко сели, начали жаться к своим воротам. Понятно, что такое никому не понравилось. Думаю, что это больше психология — есть над чем работать.

— То, что сбавили в концовке, объяснимо — счет устраивал. А что случилось в начале — «Ростов» боится магии топ-клуба?

— Нет. Чужое поле на чьи-то головы повлияло. Когда один человек выпадает из прессинга, все ломается.

— Еременко и Сигурдссон заболели — это создало проблемы по составу?

— Именно по составу — нет, у нас есть люди, которые могут выйти на замену. Но на наш футбол повлияло. Одно дело выступать с опытными Сигурдссоном и Еременко, а другое — когда вместо них появляются 20-летние Хаджикадунич и Глебов. Говорю сейчас не столько про саму игру, хотя Еременко с Сигурдссоном готовились под основной состав. Но оба — и Глебов, и Хаджикадунич — очень грамотно действовали. Придраться всегда найду к чему, но команда выглядела достойно.

— Двое затемпературивших — это вирус?

— Да, на неделе у нас еще трое выпадали. Сигурдссон позавчера почувствовал себя плохо, Рома — сегодня утром.

— Чем удивил ЦСКА?

— Как может удивить команда, которую ты видишь 11 туров и в матчах еврокубков? Сейчас вряд ли кто-то чем-то огорошит. Армейцы играли от себя, вышли в той же схеме. Но это не неожиданность. Соперник действовал на своих сильных сторонах, мы пытались их нейтрализовать.

— То, что до победы «Краснодара» над «Спартаком», клуб вышел на первое место — неожиданность для вас?

— Конечно. Другое дело, что даже не знаю, на каком мы были месте и на какое поднялись. Знаю, что у нас 26 очков. И в таблицу не смотрю.

— Как так?

— А смысл? Что меняется?

— Придете в клуб и попросите повысить зарплату.

— У меня и близко таких мыслей нет. А если мы через 10 туров опустимся на 9-е место, мне потом приходить с просьбой понизить оклад?

— Понятно, что такого не будет.

— Почему? В прошлом сезоне мы тоже шли близко к тройке, а потом началась неудачная серия. Вы постоянно спрашиваете — о чем вы думаете? А мы об этом вообще не размышляем.

— Что за история с тем, что вы якобы ушли с пресс-конференции после вопросов о заболевших Еременко и Сигурдссоне?

— Прочитал, что меня якобы взбесил этот вопрос. Я сидел, ждал других, но их не последовало, после чего поднялся и пошел.

— Как вы сейчас меня назовете, если скажу, что по итогам 30 туров «Ростов» будет первым?

— Сумасшедшим.

— Это почему?

— Потому что эта мысль — безумие. Или им попахивает. Вот объясните, почему?

— У вас адекватное руководство, нормальная рабочая атмосфера в команде и клубе, есть хорошие футболисты, которые могут претендовать на звание лучших в лиге на своих позициях. Плюс неплохой тренер.

— А у других команд всего этого нет?

— У большинства — нет.

— Не согласен. У всей первой пятерки ровно то же самое. И к тому же больше денег.

— Какое итоговое место представляется вам адекватным?

— Если вы скажете, что «Ростову» удастся закончить чемпионат в пятерке, назвал бы это адекватным.

— Какой главный фактор успеха «Ростова»?

— Прежде всего, отношение футболистов к делу. Их профессионализм. Одним словом — именно профессионализм. Начиная с быта и заканчивая тренировочным процессом.

— Для вас однозначный фаворит чемпионата?

— «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» мог бы претендовать, но если не было бы такого количества травм.

— Пошли слухи о том, что вы — в числе претендентов на пост главного тренера «Спартака». Понятно, что там уже были, но какой солдат не мечтает стать генералом.

— Генералом я уже был.

— Не хочется стать маршалом?

— Сейчас — нет абсолютно. Мне комфортно в «Ростове».

— Как вы смотрите на «Спартак»?

— Вообще не смотрю.

— Что скажете о Мамаеве — усиление ли это, в каком он состоянии?

— Форму не буду оценивать — человек год не был дома. А уровень его понятен. Говорят же, что мастерство не пропьешь — но так выражаются о 60-летних ветеранах, которые, выходя на поле, демонстрируют мастерство. А здесь — молодой парень.

— Ваша главная мотивация на сезон?