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11:16 (мск), источник: Nakanune.ru

Фанаты Петербурга и Екатеринбурга выступили с заявлениями по инциденту перед матчем «Урала» и «Зенита»

Футбольные фанаты Санкт-Петербурга и Екатеринбурга выступили с заявлениями по поводу инцидента перед матчем чемпионата России между «Уралом» и «Зенитом».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее представители питерского фанатского движения сообщили, что некоторых из них полицейские задержали непосредственно перед игрой. Из-за этого болельщики, прибывшие на выезд, покинули стадион прямо в разгар встречи.

«В ответ на задержания наших людей перед матчем было принято общее решение покинуть сектор. Судя по ситуации, ходить на футбол в Екатеринбурге больше, чем по одному, запрещено и приравнивается местной полицией к митингу или акции», — говорится в заявлении фанатского объединения «Ландскрона», которое поддерживает «Зенит».

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Не остались в стороне и «Стальные монстры» — фан-движение «Урала».

«Наш город, который принимал ЧМ-2018, когда граждане других стран ходили толпами по городу и творили мягко говоря “праздник”, а представители закона на это лишь улыбались и говорили, “как это здорово”. Это стало настоящим событием для целого города и все это благодаря футбольным фанатам. И вдруг все резко изменилось, оказалось, что свои любители футбола группами ходить не могут, и людям в форме обязательно нужно накалить обстановку, начать провокации, а затем дергать уже на входе на стадион людей, которые вместе создавали атмосферу предстоящего футбольного матча», — говорится в заявлении уральских фанатов (авторский стиль сохранен, — прим.).

Там добавили, что в шествии перед игрой принимали участие обе стороны, и напомнили, что «Уралмаш» (прежнее название ФК «Урал») и «Зенит» — это «братские команды».

«Очень жаль, что тот, кто сидит и отдает приказы, не может адекватно оценивать ситуацию», — отмечается в заявлении «Стальных монстров».

Получить в МВД комментарий по ситуации не удалось.

Что до самого матча, он закончился уверенной победой «Зенита».

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Урал
1:3
Первый тайм: 0:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 126.10.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 22432 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновСергей Семак
Голы
Олег Шатов58′
Бранислав Иванович(Артем Дзюба, Дуглас Сантос)3′
Магомед Оздоев(Сердар Азмун)27′
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)63′
Составы команд
77Олег Баклов
41Михаил Кержаков
15Денис Кулаков
15Вячеслав Караваев
27Михаил Меркулов
3Дуглас Сантос
3Вараздат Ароян
4Йордан Осорио
19Денис Поляков
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22Артем Дзюба
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51′
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14′
11Владимир Ильин
17Олег Шатов
58Отман Эль-Кабир
89′
18Юрий Жирков
65′
21Исламжан Насыров
21Александр Ерохин
8Роман Емельянов
55′
7Сердар Азмун
83′
44Андрей Егорычев
20Роберт Мак
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
2Голевые моменты4
14Удары (всего)14
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые8
8Фолы8
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Нереализованный пенальти
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