Фанаты Петербурга и Екатеринбурга выступили с заявлениями по инциденту перед матчем «Урала» и «Зенита»
Футбольные фанаты
Футбольные фанаты
Ранее представители питерского фанатского движения сообщили, что некоторых из них полицейские задержали непосредственно перед игрой.
«В ответ на задержания наших людей перед матчем было принято общее решение покинуть сектор. Судя по ситуации, ходить на футбол в Екатеринбурге больше, чем по одному, запрещено и приравнивается местной полицией к митингу или акции», — говорится в заявлении фанатского объединения «Ландскрона», которое поддерживает «Зенит».
Не остались в стороне и «Стальные монстры» —
«Наш город, который принимал ЧМ-2018, когда граждане других стран ходили толпами по городу и творили мягко говоря “праздник”, а представители закона на это лишь улыбались и говорили, “как это здорово”. Это стало настоящим событием для целого города и все это благодаря футбольным фанатам. И вдруг все резко изменилось, оказалось, что свои любители футбола группами ходить не могут, и людям в форме обязательно нужно накалить обстановку, начать провокации, а затем дергать уже на входе на стадион людей, которые вместе создавали атмосферу предстоящего футбольного матча», — говорится в заявлении уральских фанатов (авторский стиль сохранен, — прим.).
Там добавили, что в шествии перед игрой принимали участие обе стороны, и напомнили, что «Уралмаш» (прежнее название ФК «Урал») и «Зенит» — это «братские команды».
«Очень жаль, что тот, кто сидит и отдает приказы, не может адекватно оценивать ситуацию», — отмечается в заявлении «Стальных монстров».
Получить в МВД комментарий по ситуации не удалось.
Что до самого матча, он закончился уверенной победой «Зенита».
|Дмитрий Парфенов
|Сергей Семак
|Олег Шатов
|58′
|Бранислав Иванович(Артем Дзюба, Дуглас Сантос)
|3′
|Магомед Оздоев(Сердар Азмун)
|27′
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|63′
|77
|Олег Баклов
|41
|Михаил Кержаков
|15
|Денис Кулаков
|15
|Вячеслав Караваев
|27
|Михаил Меркулов
|3
|Дуглас Сантос
|3
|Вараздат Ароян
|4
|Йордан Осорио
|19
|Денис Поляков
|6
|Бранислав Иванович
|10
|Эрик Бикфалви
|11
|Себастьян Дриусси
|88
|Павел Погребняк
|27
|Магомед Оздоев
|6
|Рафал Аугустыняк
|22
|Артем Дзюба
|17
|Николай Димитров
51′
|24
|Эмануэль Маммана
14′
|11
|Владимир Ильин
|17
|Олег Шатов
|58
|Отман Эль-Кабир
89′
|18
|Юрий Жирков
65′
|21
|Исламжан Насыров
|21
|Александр Ерохин
|8
|Роман Емельянов
55′
|7
|Сердар Азмун
83′
|44
|Андрей Егорычев
|20
|Роберт Мак
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|14
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)