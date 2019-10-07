Фанаты Петербурга и Екатеринбурга выступили с заявлениями по инциденту перед матчем «Урала» и «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Ранее представители питерского фанатского движения сообщили, что некоторых из них полицейские задержали непосредственно перед игрой. Из-за этого болельщики, прибывшие на выезд, покинули стадион прямо в разгар встречи.

«В ответ на задержания наших людей перед матчем было принято общее решение покинуть сектор. Судя по ситуации, ходить на футбол в Екатеринбурге больше, чем по одному, запрещено и приравнивается местной полицией к митингу или акции», — говорится в заявлении фанатского объединения «Ландскрона», которое поддерживает «Зенит».

Не остались в стороне и «Стальные монстры» — фан-движение «Урала».

«Наш город, который принимал ЧМ-2018, когда граждане других стран ходили толпами по городу и творили мягко говоря “праздник”, а представители закона на это лишь улыбались и говорили, “как это здорово”. Это стало настоящим событием для целого города и все это благодаря футбольным фанатам. И вдруг все резко изменилось, оказалось, что свои любители футбола группами ходить не могут, и людям в форме обязательно нужно накалить обстановку, начать провокации, а затем дергать уже на входе на стадион людей, которые вместе создавали атмосферу предстоящего футбольного матча», — говорится в заявлении уральских фанатов (авторский стиль сохранен, — прим.).

Там добавили, что в шествии перед игрой принимали участие обе стороны, и напомнили, что «Уралмаш» (прежнее название ФК «Урал») и «Зенит» — это «братские команды».

«Очень жаль, что тот, кто сидит и отдает приказы, не может адекватно оценивать ситуацию», — отмечается в заявлении «Стальных монстров».

Получить в МВД комментарий по ситуации не удалось.