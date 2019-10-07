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12:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тедеско проводит решающий раунд переговоров со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», в настоящее время Доменико Тедеско находится в офисе «Спартака», где проводит решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера красно-белых.

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Источник: Reuters

С 34-летним специалистом обсуждается договор, который предусматривает срок 2 года и 9 месяцев с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

«Спартак» уволил главного тренера Олега Кононова в воскресенье, 29 сентября, после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России. Тедеско остается без работы с марта 2019 года, когда покинул свой пост в «Шальке».

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