Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла

«Мало кто понимает, что я имею в виду, говоря об империи зла, потому что невнимательно слушают, — сказал Уткин в эфире своего блога на You Tube. — Вот Геннадий Сергеевич Орлов, видимо, в пересказе восьмом услышал то, что я говорю, и сказал: “Но ведь всегда бывали команды, которые выделялись ресурсами на фоне остальных”. Речь не о ресурсах. Речь о том, как команда относится к нормам, законам и правилам. И видит ли вообще людей в окружающих её существах. Только это и делает “Зенит” империей зла».