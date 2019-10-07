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12:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Журналист Василий Уткин, называвший «Зенит» «империй зла», ответил на слова комментатора Геннадия Орлова, который встал на защиту петербургского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Орлов ранее прокомментировал высказывания Уткина, отметив, что болельщикам стоит поблагодарить «Газпром» за спонсорство «Зенита» и не называть клуб империй зла.

«Мало кто понимает, что я имею в виду, говоря об империи зла, потому что невнимательно слушают, — сказал Уткин в эфире своего блога на You Tube. — Вот Геннадий Сергеевич Орлов, видимо, в пересказе восьмом услышал то, что я говорю, и сказал: “Но ведь всегда бывали команды, которые выделялись ресурсами на фоне остальных”. Речь не о ресурсах. Речь о том, как команда относится к нормам, законам и правилам. И видит ли вообще людей в окружающих её существах. Только это и делает “Зенит” империей зла».

«Зенит» после 12 туров чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице, имея поровну очков (26) с лидирующим «Локомотивом», а также «Ростовом» и «Краснодаром».

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