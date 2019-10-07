Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.10
Торино
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
6.10
Айнтрахт Ф
Вердер
22
Футбол. Зарубежный
6.10
Реал Сосьедад
Хетафе
12
Футбол. Зарубежный
6.10
Интер
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
6.10
Барселона
Севилья
40
Футбол. Зарубежный
6.10
Сент-Этьен
Лион
10
Все события
Фоторепортажи
8Головкин победил Деревянченко
7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»

НОВОГОРСК (Московская область), 7 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Тренером московского «Спартака» должен стать специалист, который сможет дать результат, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Пост главного тренера «Спартака» стал вакантным 29 сентября после увольнения Олега Кононова. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» является бывший помощник Кононова Сергей Кузнецов, под руководством которого «Спартак» проиграл в 12-м туре на выезде «Краснодару» (1:2), потерпев пятое поражение подряд в рамках чемпионата России. По сообщению СМИ, новым тренером «красно-белых» будет немецкий специалист Доменико Тедеско.

«Главное, чтобы он (будущий главный тренер “Спартака”) давал результат. Нужно, чтобы игроки были готовы во всех отношениях. Это клубные вопросы. Как вы успели заметить, вообще не затрагивали клубные вопросы. Мы смотрим и принимаем решения клубов. От этого мы и отталкиваемся», — сказал Черчесов журналистам.

«Вчера они (футболисты “Спартака”) поздно прилетели. Перекинулись парой слов. Клубные проблемы и вопросы (не интересуют)… Сегодня у них уже сборная, надо думать о том, о чем нужно думать», — добавил Черчесов.

Сборная России в понедельник начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Кипра на тренировочной базе в Новогорске.

Читайте также
Станислав Черчесов: главное, чтобы у «Спартака» был тренер — неважно, иностранец или нет
Во время загрузки произошла ошибка.
15:27 (мск)© Ньюстюб
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты хотели ее смутить, но она с блеском вышла из пикантной ситуации
Тарасова: новое платье делает Загитову сексуальной
Без двух Олимпиад? Какой удар по России готовит WADA
Названа дата следующего боя Федора Емельяненко
Крах Манчестера: «Ливерпуль» уже можно короновать?
СМИ: Тедеско проводит решающий раунд переговоров со «Спартаком»
Допингисты и попрошайки. Почему ЧМ-2019 — самый скандальный
Фанаты «Зенита» и «Урала» выступили с заявлениями
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь