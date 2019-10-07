Черчесов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»

Источник: Спорт РИА Новости

Пост главного тренера «Спартака» стал вакантным 29 сентября после увольнения Олега Кононова. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» является бывший помощник Кононова Сергей Кузнецов, под руководством которого «Спартак» проиграл в 12-м туре на выезде «Краснодару» (1:2), потерпев пятое поражение подряд в рамках чемпионата России. По сообщению СМИ, новым тренером «красно-белых» будет немецкий специалист Доменико Тедеско.

«Главное, чтобы он (будущий главный тренер “Спартака”) давал результат. Нужно, чтобы игроки были готовы во всех отношениях. Это клубные вопросы. Как вы успели заметить, вообще не затрагивали клубные вопросы. Мы смотрим и принимаем решения клубов. От этого мы и отталкиваемся», — сказал Черчесов журналистам.

«Вчера они (футболисты “Спартака”) поздно прилетели. Перекинулись парой слов. Клубные проблемы и вопросы (не интересуют)… Сегодня у них уже сборная, надо думать о том, о чем нужно думать», — добавил Черчесов.