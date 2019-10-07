«Хочу, чтобы врачи и учителя зарабатывали больше». Д. Комбаров — о «Спартаке», Хабибе и будущем

Источник: Sport24

После девяти лет в «Спартаке» Дмитрий Комбаров разорвал контракт и уехал в Самару. Этот сезон — первый в карьере, который игрок проводит не в Москве. Sport24 встретился с защитником «Крыльев Советов» и узнал:

Есть ли у Соболева звездная болезнь, и как в Самаре реагируют на слухи о Божовиче;

Уйти из «Спартака» — чье это решение?

Болельщики называли Кононова «мямлей» — как к нему относились игроки?

Пить пиво после игр — нормально?

Почему Комбаров стал реже общаться с Хабибом?

Вернуться в «Спартак» — реально?

— В конце июня вы подписали контракт с «Крыльями Советов». Не жалеете о переходе? Все складывается так, как хотели?

— Конечно, результат сейчас неудовлетворительный, но мне нравится и город, и атмосфера в команде. Так что не жалею. Осталось только подправить результат, все предпосылки для этого есть.

— Вы всю карьеру провели в Москве — к Самаре долго привыкали?

— Не привыкал вообще! Приехал и сразу освоился, в первый же день. Машину перевез. В общем, как-то легко все получилось.

— Семья тоже к вам переехала?

— Осталась в Москве, потому что дочка пошла в первый класс. Мы отдали ее в ту школу, которую хотели изначально. Я бы не хотел перевозить ребенка из города в город, чтобы из-за моей работы она меняла круг общения. Для детей это важно. А так мы часто видимся, они ко мне на выходные прилетают, а я к ним. Плюс технологии позволяют созваниваться нам по видеосвязи.

— Вы сказали про результат: «Крылья» в трех очках от последнего места, в медиа пишут об отставке Божовича. Это мешает?

— [Слухи о Божовиче] не обсуждаем. Бьемся и за команду, и за болельщиков, и за тренера, и за свое имя. Нам платят за это, мы не имеем права не убиваться на поле, чтобы люди говорили: мы получаем деньги просто так. Тут прежде всего играет самолюбие.

Нужно понимать: команда очень сильно обновилась, и в начале не хватало сыгранности. Пропускали на последних минутах — где-то не везло, не забивали. Но считаю, команда у нас крепкая, с большим потенциалом.

— При всех проблемах «Крыльев» в гонке бомбардиров лидирует Соболев, которым вроде бы интересуются в АПЛ. На его поведении это сказывается?

— Звездной болезни у Сани нет. Главное для него — продолжать работать. Этот сезон у него складывается прекрасно. Прорвало! Мы его поддерживаем во всем — очень важно сохранить стабильность, чтобы играть на таком уровне дальше. Он — молодец, старается. Есть и класс, и мастерство — все при нем. Но опять же, нужно много-много работать.

— За «Спартаком» еще следите?

— Конечно. Не смотрю каждую игру, но когда есть возможность — слежу. Созваниваюсь с Ребровым, Ещенко. Узнаю, как у них дела, какие новости.

— Недавно появилась информация, что «Крылья» могут позвать Массимо Карреру.

— Давайте не будем о Каррере.

— Вы же читали интервью Глушакова — о влиянии на Карреру Трабукки и Гурцкая, а также причинах кризиса «Спартака»?

— Несмотря на то, что Глушаков мне друг, я отвечу объективно. Денис излил свое видение ситуации, которая была в команде. Но то, что он сказал — это все к нему, ему нужно задавать вопросы. А согласен я или нет… Не хотелось бы ворошить эти темы. Для меня это все — история, для Дениса — тоже. И для «Спартака» это история. Было и было.

Может, каких-то историй и не было, но я не хочу об этом вспоминать. Давайте поговорим о нынешней жизни.

— В нынешней жизни «Спартак» снова без тренера. Что не получилось у Кононова?

— Главное — отсутствие результата. Плюс «Спартак» — это та команда, где давление болельщиков влияет на многие факторы. Это касается и решений руководства, и самого тренера. Не будь такого давления, возможно, Олег Георгиевич не подал бы в отставку. Но главное — это, конечно, результат.

— На пресс-конференциях Кононов выглядел очень неуверенно, болельщики называли его «мямлей». Как к нему относились игроки?

— Мямля? Я бы так не сказал. Дисциплину внутри коллектива Кононов поддерживал, всегда все было в нужных рамках. Да, Олег Георгиевич — человек интеллигентный, но иногда взрывался. Мог и накричать, и «напихать», это реально было.

Болельщики иногда очень резко высказываются, и под влиянием толпы это все выражается в более грубой форме. Думаю, Кононов не заслужил такой жесткой критики, но фанаты — это другая сторона медали, другая сторона футбола, там все по-другому. Они могут выражать свое мнение, как хотят. Хотелось бы, чтобы это было в рамках приличия, но не всегда так получается.

— Как вам селекция от Томаса Цорна?

— У команды курс на омоложение состава. Новым футболистам надо дать немного времени, чтобы они освоились в команде. Плюс они приехали в другую страну, в этом плане им тоже нужно адаптироваться. Нужно время.

— У вас с Цорном не было разногласий?

— У меня ни с кем не было разногласий в «Спартаке». Когда я уходил, все было четко и понятно, мы нашли общий язык и мирно расстались. Остались в добрых и положительных отношениях.

— Но покинуть «Спартак» — это чье решение? Ваше, руководства или тренерского состава?

— Общее. Главное решение принял я, потому что хотел играть. Я всю жизнь играл, а футбольная карьера настолько короткая… Если кто-то молодой думает, что все будет длиться очень долго, то это не так — карьера пролетает очень быстро. Главное — играть! Да, конкурировать, но быть на поле, а не отсиживаться. А то некоторые получат контракт, деньги и думают, что это круто. Но когда амбициозный футболист не играет — это большой стресс, поэтому я и ушел [из «Спартака"]. Еще раз, это было общее решение, мы расстались очень мирно, хорошо и по-доброму.

— Вы сказали про молодых футболистов, которым срывает крышу из-за денег. А тусовки сильно мешают?

— Скажу так: можно и погулять, и потусоваться, но главное — мера, не нужно перебарщивать. Можно в выходной сходить с друзьями в ресторан, отдохнуть. В этом ничего страшного нет. Наоборот, это хорошо для психологического состояния. Не то что для футболиста, а для любого человека! Главное — не разбрасываться деньгами и не думать, что в 22−23 я такой великий. Если футболист так подумает в этом возрасте, то все… это начало конца карьеры.

— У вас были такие моменты?

— У нас был отец в это время. Он мог опустить нас на землю. Мы всегда отдыхали, зная меру. Но даже при том, что мы знали меру, отец всегда нас настораживал. Говорил: сегодня вот этого не нужно, будет лишнее, хотя нам так не казалось. Это все сыграло определенную роль.

— Приведите пример. Выпить бокал пива после игры — нормально?

— Научно доказано, что 0,5 пива никакого влияния на организм не окажет. Не повлияет и на следующий день — на восстановление. А иногда в психологическом и физическом плане пиво играет только положительную роль. Это научно доказано, я этому доверяю. После игры могу выпить бокал. Некоторые врачи рекомендуют пиво, так что все нормально. Но еще раз, главное — не переборщить.

— Кокорин с Мамаевым год назад переборщили. Как вы относились к тому, что с ними случилось?

— Конечно, я не сильно разбираюсь в этой специфике, кто и сколько должен сидеть, но знаю другие дела, когда люди проводили за решеткой за более серьезные преступления меньше, чем Кокорин и Мамаев. На мой взгляд, это показательная порка, чтобы другие знали, что нельзя себя так вести. Возможно, это как-то повлияло на людей, хотя если это и повлияло, то на определенный срок. Я рад, что их отпустили.

— Вернуться на прежний уровень после тюрьмы — реально?

— Никаких проблем тут вообще не вижу. Конечно, они смогут. Вышли в прекрасной форме, никакого лишнего веса нет. Им нужно потренироваться два-три месяца, может, чуть побольше — и они будут в тех же кондициях, что и раньше.

— В этом году вы сыграли против «Спартака». Какие были ощущения?

— Очень необычные. Я девять лет играл в красно-белой форме, а тут я выхожу против этих цветов. Непривычно, конечно, но мне не 18 лет, чтобы я себя как-то накручивал. Это футбол, все нормально. Многие футболисты меняют по 8−9 команд. У меня такого не было, поэтому было непривычно, особенные чувства, но я не скажу, что сильно волновался и переживал.

— «Спартак» почти договорился с Доменико Тедеско, который всего на два года старше вас. Такой возраст тренера может стать проблемой?

— Все зависит от человека. Если он сильный духом, то заработает авторитет. По крайней мере, у меня проблем бы не было, потому что я профессионал: есть тренер, а есть футболист. Существуют требования, которые должен выполнять игрок, и все. А сколько лет тренеру — не важно. Все зависит от того, как он себя поставит. Но если тренер не сможет себя поставить правильно перед командой, то, конечно, его съедят.

— Из иностранцев в «Спартаке» провалились почти все. Почему?

— Может, из-за менталитета. У нас есть внутренний характер, стереотипы или национальные признаки, которые иностранцы могут не разобрать. Лично мне без разницы, с кем работать. Главное, чтобы он был профессионалом своего дела и находил язык с командой. Тренер — это ведь еще и психолог, потому что он работает с огромным коллективом мужиков. Надо находить подход — это чистая психология.

— Карпин сказал, что на другие клубы не смотрит, так как ему комфортно в «Ростове». Думаете, сейчас у него бы получилось в «Спартаке»?

— Я с Карпиным работал, он авторитарный человек с высокими требованиями. Уверен, что Валерий Георгиевич мог бы возглавить «Спартак».

Его успехи в «Ростове» меня не удивляют. С Карпиным у нас прекрасные отношения. При нем тренировочный процесс был очень интересным, всегда были высокие требования и спрос. Плюс, дисциплина в команде была на высочайшем уровне. Любая провинность — штраф, была целая система. И не было такого, что штраф — и ладно, завтра отдам. Все было четко. Да и вообще у него все было четко. Дисциплина в России — один из главных факторов.

— Дисциплина при Карпине была намного строже, чем при Кононове?

— Я не люблю сравнения. По тренировочному процессу было интересно и у Карпина, и у Кононова. По дисциплине — у Валерия Георгиевича было строже, да.

— Самая популярная кандидатура применительно к «Спартаку» — Черчесов. Как вам такой вариант?

— Ко мне на мастер-классе недавно подошел мальчик — спросил про будущего тренера «Спартака». Я ответил, что лучший вариант — это Черчесов. Но я против совмещения. Это мое личное мнение, может, оно с чьим-то не совпадает. Возможно, я соглашусь, если приведут достаточные аргументы. Но на данный момент я считаю, что работать в сборной и клубе одновременно неправильно.

— Для вас «Спартак» — это?

— Команда, за которую я болел с детства. За которую играл и писал историю. Был долгий период, девять лет. Но это наша общая история, которая может повториться.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Вперёд красно-белые ?⚪️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/kombarov_23/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Комбаров</a> (@kombarov_23) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-01T13:37:28+00:00">1 Мар 2019 в 5:37 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В январе вам исполнится 33. Уже думали о завершении карьеры?

— Пока здоровье позволяет, буду играть.

— Ну, а дальше? Пойдете тренировать?

— Лицензию недавно получил. Планирую свое будущее связывать с футболом, а в какой деятельности — тренерской или менеджерской, пока не знаю. Время покажет. Но я уже готовлюсь к этому. В качестве тренера я очень хочу себя попробовать.

— Помимо футбола у вас интересы есть? Вы с братом, кажется, увлекаетесь единоборствами и, кажется, даже общались с Хабибом.

— Да. Сейчас реже, конечно — он все-таки уже мировая звезда. Представляю, сколько сообщений в день ему прилетает. Но он хороший парень, поздравлял его с победами. Очень жду его боя с Фергюсоном. Тони серьезный боец: и в ударке, и в партере. К тому же у них уже четырежды все срывалось. Очень крутой бой — буду болеть за Хабиба.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BooWBIQFsuu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BooWBIQFsuu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/kombarov_23/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Комбаров</a> (@kombarov_23) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-07T11:34:01+00:00">7 Окт 2018 в 4:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Многие футболисты рассказывали, что после 30 тянет к книгам. Вы что сейчас читаете?

— «Титан» Теодора Драйзера. Очень интересно! Еще советую Набокова, «Камера обскура». На самом деле, читаю не так часто. Но перед сном час-полтора с удовольствием могу с книгой посидеть.

— Политика — это ваше? Читали интервью Панарина о Путине?

— Я от политики далек. Чтобы отвечать на политические вопросы, нужно быть осведомленным. Я сейчас не про Артемия говорю, а про себя. Так что не хотел бы обсуждать какие-то моменты и решения, в это нужно вникать. Это серьезная тема, на которую может последовать соответствующая реакция.