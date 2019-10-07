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7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
17:00 (мск), источник: ТАСС

VAR не вмешивался в эпизод с удалением футболиста «Краснодара» Кайо в игре со «Спартаком»

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Система видеоассистента рефери (VAR) не применялась в эпизоде с удалением полузащитника «Краснодара» Кайо Панталеана в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака». Об этом журналистам заявил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счетом 2:1, за VAR отвечали Михаил Вилков и Алексей Матюнин. На 87-й минуте матча главный судья Виталий Мешков не зафиксировал фол защитника «Краснодара» Кайо Панталеана на Лоренсо Мельгарехо. Позднее судья получил сигнал по рации и показал Кайо желтую карточку, которая стала для него второй. По протоколу, видеоассистент не имеет права вмешиваться в действия судьи, когда речь идет о вынесении предупреждении.

«Я официально заявляю, что VAR никак не вмешивался в этот эпизод. Это была простая игровая ситуация. Главный арбитр не увидел момента нарушения, первый помощник [Роман] Усачев кричал по рации, которая работала плохо, что там был фол. После коммуникации между арбитрами Мешков принял решение показать вторую желтую карточку», — сказал Калошин.

VAR применяется в чемпионате России с сезона-2019/20. С первого по четвертый туры система применялась только в одном матче, с пятого — в двух.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

Краснодар
2:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 126.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 32238 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевСергей Кузнецов
Голы
Маркус Берг(Магомед-Шапи Сулейманов)3′
Джордан Ларссон(Резиуан Мирзов, Николай Рассказов)45′
Сергей Петров(Арикленес да Силва Ари)20′
Составы команд
39Матвей Сафонов
32Артем Ребров
98Сергей Петров
92Николай Рассказов
6Кристиан Рамирес
67′
38Андрей Ещенко
4Александр Мартынович
14Георгий Джикия
90+2′90+2′
5Урош Спаич
29Илья Кутепов
90′
9Арикленес да Силва Ари
85′
9Резиуан Мирзов
33′
14Кристоффер Олссон
64′
33Алекс Крал
93Магомед-Шапи Сулейманов
54Наиль Умяров
33Маркус Берг
81′
49Джано Ананидзе
68′
47Даниил Уткин
8Гус Тил
77Руслан Камболов
45′
25Лоренсо Мельгарехо
90′
31Кайю
70′88′
15Максим Глушенков
89Дмитрий Стоцкий
70′
23Джордан Ларссон
81′
11Дмитрий Скопинцев
19Эсекиэль Понсе
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
5Голевые моменты4
18Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
17Фолы14
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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