VAR не вмешивался в эпизод с удалением футболиста «Краснодара» Кайо в игре со «Спартаком»

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счетом 2:1, за VAR отвечали Михаил Вилков и Алексей Матюнин. На 87-й минуте матча главный судья Виталий Мешков не зафиксировал фол защитника «Краснодара» Кайо Панталеана на Лоренсо Мельгарехо. Позднее судья получил сигнал по рации и показал Кайо желтую карточку, которая стала для него второй. По протоколу, видеоассистент не имеет права вмешиваться в действия судьи, когда речь идет о вынесении предупреждении.

«Я официально заявляю, что VAR никак не вмешивался в этот эпизод. Это была простая игровая ситуация. Главный арбитр не увидел момента нарушения, первый помощник [Роман] Усачев кричал по рации, которая работала плохо, что там был фол. После коммуникации между арбитрами Мешков принял решение показать вторую желтую карточку», — сказал Калошин.

VAR применяется в чемпионате России с сезона-2019/20. С первого по четвертый туры система применялась только в одном матче, с пятого — в двух.