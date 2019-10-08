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11:00 (мск), источник: Газета.Ру

Комбаров назвал «показательной поркой» скандал с Кокориным и Мамаевым

Защитник самарским «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о скандале с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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«Конечно, я не сильно разбираюсь в этой специфике, кто и сколько должен сидеть, но знаю другие дела, когда люди проводили за решеткой за более серьезные преступления меньше, чем Кокорин и Мамаев. На мой взгляд, это показательная порка, чтобы другие знали, что нельзя себя так вести», — цитирует Комбарова Sport24.

Игрок считает, что вышедшим на свободу футболистам не составит труда вернуть физическую форму.

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