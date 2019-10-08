Комбаров назвал «показательной поркой» скандал с Кокориным и Мамаевым
Защитник самарским «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о скандале с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Защитник самарским «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о скандале с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Конечно, я не сильно разбираюсь в этой специфике, кто и сколько должен сидеть, но знаю другие дела, когда люди проводили за решеткой за более серьезные преступления меньше, чем Кокорин и Мамаев. На мой взгляд, это показательная порка, чтобы другие знали, что нельзя себя так вести», — цитирует Комбарова Sport24.
Игрок считает, что вышедшим на свободу футболистам не составит труда вернуть физическую форму.