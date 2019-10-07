Мамаев высказался о расторжении контракта с «Краснодаром»

Источник: РИА "Новости"

Футболист заявил, что не держит зла на команду, и выразил благодарность руководству клуба. Он добавил, что с «Краснодаром» его связывает своя история. «Шесть лет назад “Краснодар” никто не знал. Сейчас в Европе его знают все. Новый город, новая команда», — отметил он.

28 сентября Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Полузащитник будет выступать за южан под десятым номером.