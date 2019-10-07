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19:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Мамаев высказался о расторжении контракта с «Краснодаром»

Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о расторжении контракта с «Краснодаром» после выхода из колонии. Интервью с футболистом вышло на YouTube-канале его жены Аланы Мамаевой.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист заявил, что не держит зла на команду, и выразил благодарность руководству клуба. Он добавил, что с «Краснодаром» его связывает своя история. «Шесть лет назад “Краснодар” никто не знал. Сейчас в Европе его знают все. Новый город, новая команда», — отметил он.

28 сентября Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Полузащитник будет выступать за южан под десятым номером.

Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин находились в колонии с июля. Оба игрока стали участниками двух драк в центре Москвы осенью 2018 года. 17 сентября спортсмены вышли на свободу. Спустя три дня стало известно о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром». Пока он находился в тюрьме, президент клуба Сергей Галицкий заявлял, что футболисты должны быть примером для подражания, и подчеркивал, что клуб обязан реагировать на подобные действия игроков.

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