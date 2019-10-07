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19:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Луческу ведет переговоры с «Динамо»

По информации «СЭ», московское «Динамо» провело переговоры с румынским тренером Мирчей Луческу.

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Источник: Reuters

74-летний румынский специалист известен по работе в питерском «Зените», на постсоветском пространстве он работал в донецком «Шахтере». В феврале Луческу покинул сборную Турции — контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Предыдущий главный тренер Дмитрий Хохлов покинул «Динамо» в субботу, 5 октября, после того, как бело-голубые проигралина выезде «Оренбургу» (0:2) в матче 12-го тура премьер-лиги. «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Как ранее сообщал «СЭ», в «Динамо» не планируют затягивать с решением по новому главному тренеру — он должен руководить командой уже на следующем матче с «Краснодаром» 20 октября. (Сергей Егоров).

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