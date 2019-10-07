Луческу ведет переговоры с «Динамо»
По информации «СЭ», московское «Динамо» провело переговоры с румынским тренером Мирчей Луческу.
По информации «СЭ», московское «Динамо» провело переговоры с румынским тренером Мирчей Луческу.
74-летний румынский специалист известен по работе в питерском «Зените», на постсоветском пространстве он работал в донецком «Шахтере». В феврале Луческу покинул сборную Турции — контракт был расторгнут по соглашению сторон.
Предыдущий главный тренер Дмитрий Хохлов покинул «Динамо» в субботу, 5 октября, после того, как