Луческу ведет переговоры с «Динамо»

74-летний румынский специалист известен по работе в питерском «Зените», на постсоветском пространстве он работал в донецком «Шахтере». В феврале Луческу покинул сборную Турции — контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Предыдущий главный тренер Дмитрий Хохлов покинул «Динамо» в субботу, 5 октября, после того, как бело-голубые проигралина выезде «Оренбургу» (0:2) в матче 12-го тура премьер-лиги. «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Как ранее сообщал «СЭ», в «Динамо» не планируют затягивать с решением по новому главному тренеру — он должен руководить командой уже на следующем матче с «Краснодаром» 20 октября. (Сергей Егоров).