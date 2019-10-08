Почему у Тедеско должно получиться. Зеленов — о новом тренере «Спартака»

Источник: AFP 2019

Сначала хотел озаглавить этот текст провокационно — «Тренер, который может затмить Карреру». Но, подумав, делать этого не стал. Нет смысла опять все сводить к старой теме, любая попытка беспристрастно и адекватно оценить период Массимо в «Спартаке» сейчас толкает в один из двух лагерей — либо слепых обожателей, либо хейтеров, солидарных с Глушаковым. Это не значит, что нет остальных — но их спокойные голоса тонут в крике радикалов. Должно пройти время, чтобы обсуждение Карреры не превращалось в беспощадный холивар.

И возможно, это время как раз и станет временем Тедеско.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/88acd3dc-1b60-426c-b8ce-18fc2e0f1ecc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1364937" target="_blank">Доменико Тедеско у офиса «Спартака»</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Я вспомнил о Каррере в тот момент, когда гуглил информацию о немецком тренере (в последние дни, наверное, самое популярное занятие у многих) и наткнулся на фотографии Доменико с сектора болельщиков «Шальке». После победы в рурском дерби над «Боруссией» весной 2018 года 32-летний на тот момент Тедеско поднялся к фанатам, взял микрофон и замечательно провел время на одной волне со всем стадионом. Он был одним из них, и это выглядело очень круто. А Единственный тренер «Спартака», кто мог бы сделать так же — ИМЕННО Каррера. На всех футболках и флагах, посвященных итальянцу, нанесена одна простая надпись — «Массимо — один из нас». Народное творчество почти всегда бьет в цель.

Когда говорят, что для тренера «Спартака» самое главное — исключительно результат, и что результат мог бы, например, примирить болельщиков с тем же Кононовым, я с этим согласен лишь отчасти. Да, без результата не спасут никакие красивые слова и совместные акции с фанатами. Но вместе с ним (а не вместо) страсть, неравнодушие и понимание того, чем дышат трибуны исключительно важны.

Образ Тедеско, уточню — его позитивный образ — идеально подходит «Спартаку». Когда тренер свой в доску, может говорить на одном языке со всеми — и с владельцем, и с гендиректором, и с футболистами, и с народом — это очень круто. Бонус, который на таком вулкане, как «Спартак», поможет больше любых финансовых надбавок за победы. Вспомните цитату Бескова про болельщиков, которые «и убить могут». Мэтр ведь не просто так это говорил.

Теперь о футболе. Переносить двухгодичный опыт в «Шальке» в «Спартак» сложно и рискованно, но у нас других примеров для сравнения нет. Недостаток опыта — собственно, главный минус Тедеско. В спортивном смысле этого тренера ценили за то, что он круто поставил игру в обороне, реанимировал карьеру возрастного и медленного центрального защитника Налдо (вписал того в схему с тремя центральными), наладил эффективный выход в контратаку за счет активных краев. Возможно, в «Спартаке» ему удастся спасти для России Кутепова и по-новому раскрыть Айртона и Мельгарехо. А может, и Зобнина, который также способен сыграть на фланге.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/c43fc41a-153e-41ac-83c3-6940a411764d" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1364995" target="_blank">Тедеско в «Спартаке». Короткин об условиях назначения</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Тедеско — типичный тактик, но для него очень важно, чтобы такими же фанатами тактических фокусов стали его игроки. И тут многое зависит от помощников, особенно — русскоговорящих.

Эмери ведь был крутым тренером, когда пришел. Но ему никто не помогал, даже наоборот, хотя гендиректор Карпин прекрасно говорил по-испански.