РБК: «Краснодар» отказался продавать Сулейманова дортмундской «Боруссии»

— Летом клубу предлагали больше 20 миллионов евро за Шапи, но в «Краснодаре» не хотят его пока продавать ни в один из клубов. Деньги тут ни при чем. Там хотят, чтобы он окреп, а потом уже при определенных обстоятельствах перебрался в европейский клуб, — пояснил источник, близкий к игроку.