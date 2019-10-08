Новиков назначен и. о. главного тренера футбольного клуба «Динамо»
ТАСС, 8 октября. Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает
ТАСС, 8 октября. Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает
В субботу в матче 12-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) «Динамо» на выезде потерпело поражение от «Оренбурга» со счетом 0:2. После матча руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды, он возглавлял
«На данный момент возглавляемый им [Новиковым] дубль
«Прежде всего благодарен клубу за доверие и поступившее предложение, прекрасно отдаю себе отчет в том, какую ответственность беру на себя. Не собираюсь делать никаких скидок на приставку “исполняющего обязанности”. Моя задача — добросовестно и полноценно сделать свою работу, попытаться переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей. Считаю, что в составе есть качественные исполнители во всех линиях, с которыми можно добиваться успехов как в отдельных матчах, так и на длинной дистанции», — сказал Новиков.
Новикову 38 лет, он работает в структуре «Динамо» с 2015 года, с мая по июнь 2016 года он исполнял обязанности главного тренера молодежной команды. В 2017 году Новиков возглавил
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