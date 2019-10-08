Новиков назначен и. о. главного тренера футбольного клуба «Динамо»

В субботу в матче 12-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) «Динамо» на выезде потерпело поражение от «Оренбурга» со счетом 0:2. После матча руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды, он возглавлял бело-голубых с октября 2017 года.

«На данный момент возглавляемый им [Новиковым] дубль бело-голубых, к работе с которым он приступил в мае текущего года, лидирует в молодежном первенстве. Кирилл Александрович является воспитанником клубной академии и сыном Александра Васильевича Новикова — рекордсмена клуба по числу проведенных матчей (395 — прим. ТАСС). С 8 октября Кирилл Новиков будет совмещать обе тренерские должности», — говорится в сообщении.

«Прежде всего благодарен клубу за доверие и поступившее предложение, прекрасно отдаю себе отчет в том, какую ответственность беру на себя. Не собираюсь делать никаких скидок на приставку “исполняющего обязанности”. Моя задача — добросовестно и полноценно сделать свою работу, попытаться переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей. Считаю, что в составе есть качественные исполнители во всех линиях, с которыми можно добиваться успехов как в отдельных матчах, так и на длинной дистанции», — сказал Новиков.

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Новикову 38 лет, он работает в структуре «Динамо» с 2015 года, с мая по июнь 2016 года он исполнял обязанности главного тренера молодежной команды. В 2017 году Новиков возглавил санкт-петербургское «Динамо», команда по итогам сезона-2017/18 заняла 10-е место в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги. 1 мая 2019 года он вновь возглавил молодежную команду «Динамо», сменив Владимира Корытько. Под руководством Новикова московская команда одержала девять побед в последних девяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице молодежного первенства России, набрав 28 очков после 12 туров.

«Динамо» не может одержать победу в пяти матчах чемпионата России кряду, 25 сентября бело-голубые потерпели поражение на выезде от владивостокского «Луча» (0:1) в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России и покинули турнир. В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 10 очков после 12 встреч. В следующем матче московский клуб на домашнем поле сыграет с «Краснодаром» 20 октября.