Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу. В четверг тренировку проведет Кузнецов
Сергей Егоров — о том, как будет происходить назначение нового главного тренера «Спартака».
Сергей Егоров — о том, как будет происходить назначение нового главного тренера «Спартака».
Доменико Тедеско в понедельник побывал в офисе «Спартака», в Москву же тренер прилетел в воскресенье. В клубе немец и его юрист провели переговоры — принципиальная договоренность о подписании контракта достигнута.
Теперь Тедеско необходимо вернуться в Германию, чтобы разорвать действующее соглашение с «Шальке», по которому 34-летний тренер продолжает получать зарплату. Соглашение со «Спартаком» рассчитано на 2 года и 9 месяцев, зарплата составляет около 2 миллионов евро в год с учетом бонуса.
В Москве тренер поужинал с Томасом Цорном в одном из ресторанов недалеко от гостиницы «Украина» — об этом сообщает коллега Иван Карпов, — через реку от ресторана расположен офис ИФД «КапиталЪ». Возможно, Тедеско общался и с владельцем клуба Леонидом Федуном.
В четверг «Спартак» выйдет из
Тедеско, с большой долей вероятности, будет представлен команде в пятницу — тогда же и состоится его официальная презентация.