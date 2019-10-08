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14:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу. В четверг тренировку проведет Кузнецов

Сергей Егоров — о том, как будет происходить назначение нового главного тренера «Спартака».

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Источник: Reuters

Доменико Тедеско в понедельник побывал в офисе «Спартака», в Москву же тренер прилетел в воскресенье. В клубе немец и его юрист провели переговоры — принципиальная договоренность о подписании контракта достигнута.

Теперь Тедеско необходимо вернуться в Германию, чтобы разорвать действующее соглашение с «Шальке», по которому 34-летний тренер продолжает получать зарплату. Соглашение со «Спартаком» рассчитано на 2 года и 9 месяцев, зарплата составляет около 2 миллионов евро в год с учетом бонуса.

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В Москве тренер поужинал с Томасом Цорном в одном из ресторанов недалеко от гостиницы «Украина» — об этом сообщает коллега Иван Карпов, — через реку от ресторана расположен офис ИФД «КапиталЪ». Возможно, Тедеско общался и с владельцем клуба Леонидом Федуном.

В четверг «Спартак» выйдет из мини-отпуска, связанного с перерывом на матчи сборных — в этот день команда проведет первую тренировку. Красно-белые будут работать под руководством Сергея Кузнецова, входившего в штаб Олега Кононова. Не исключен вариант, при котором Кузнецов может остаться и в бригаде Тедеско. Немцу, не говорящему по-русски, нужно общаться с футболистами, и пока нет другой кандидатуры, чтобы стать связующим звеном между Доменико и игроками.

Тедеско, с большой долей вероятности, будет представлен команде в пятницу — тогда же и состоится его официальная презентация.

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