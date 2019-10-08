Президент ФК «Тамбов» заявил, что Григорян продолжает работу на посту главного тренера

Источник: РИА "Новости"

После 12 туров чемпионата России «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

«В последнее время вокруг клуба появляется много фейковой и грязной информации, которая ничем не подтверждена. На данный момент главный тренер команды Александр Григорян продолжает работу. Да, результат команды сейчас неудовлетворительный. Но на это есть как объективные, так и субъективные причины», — отметил Габуев.

«Мы двигаемся вперед. В предстоящие две недели, в период игр сборной России по футболу, у нас есть время на подготовку к двум важным матчам — с “Уралом” и “Уфой”. Если будет принято какое-то решение, касающееся изменений в тренерском штабе команды, оно сразу же будет опубликовано на официальных ресурсах», — добавил президент «Тамбова».