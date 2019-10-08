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16:49 (мск), источник: Sport24

Воспитанник «Зенита» признался, что ему предлагали сдать матч за 500 тысяч рублей

Воспитанник «Зенита» Басель Абдулфаттах рассказал, что в период выступлений за петербургское «Динамо» ему предлагали поучаствовать в договорном матче. Он отметил, что за конкретный результат футболистам предлагали 500 тысяч рублей.

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Источник: РИА "Новости"

«Экс-президент “Динамо” Леонид Цапу — очень мнительный человек. Он периодически даже нападающих обвинял в сдаче игр, если они не могли забить. Я не участвовал в договорном матче. Но когда был в “Динамо”, предлагали сдать игру. Обзванивали футболистов, есть подозрение, что кто-то согласился, хотя все говорят, что не согласились. Позвонил околофутбольный человек, которого я знал. Сказал: есть вариант, есть возможность. Такой разговор — “около”. Надо было, что ли, “сгореть” первый тайм в один гол. Я отказался, потому что уважаю свою репутацию. Самое смешное, что Цапу меня потом за это и похоронил. Спасибо. Даже не спрашивал, сколько предлагали. Но слышал, что вроде нормальная сумма — 500 тысяч рублей. Это было в ФНЛ, где зарплату 50 тысяч платили. И премиальные — 50 тысяч», — рассказал Абдулфаттах в интервью ютуб-каналу Рашен Football.

Абдулфаттах являлся игроком «Зенита» до 2011 года. После этого он успел поиграть в «Крыльях Советов», «Енисее», «Черноморце» и петербургском «Динамо». После недолгого пребывания в сирийском клубе «Аль-Джаиш» защитник в 2016 году завершил игровую карьеру.

Ранее он признался, что купил водительское удостоверение и военный билет.

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