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18:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Азарт к работе у Газзаева есть, от его возвращения выиграет весь чемпионат

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметил, что считает кандидатуру Валерия Газзаева лучшей в качестве сменщика Дмитрия Хохлова в «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

— Сейчас многие специалисты видят выходом из ситуации приглашение бело-голубыми Газзаева. Что вы думаете о его кандидатуре? — вопрос Семину.

— Это хорошая идея. Валерий Газзаев провел много лет в «Динамо» в качестве футболиста, тренера. Помню, как он уходил из «Локомотива» и искренне хотел стать динамовцем. У него хорошо получилось. Его «Динамо» выигрывало и боролось за самые высокие места, когда он там играл и потом тренировал. В 90-е годы команда под его руководством боролась за самые высокие места, выступала в еврокубках. Газзаевские коллективы всегда были наверху, другой вопрос — удастся ли «Динамо» его пригласить или нет. Он идеальная фигура и независимый человек, который самостоятельно принимает решения и всегда добивается результата. Другого такого тренера найти сложно.

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Рецепт побед Валерия Газзаева

— Но Газзаев не тренировал с 2013 года. Это не смущает?

— Не играет никакой роли. Человек всегда в футболе, всю жизнь. Как можно утратить интерес к тренерской работе? Знания не уходят, опыта еще больше. Взаимоотношения с игроками у него всегда были и остаются хорошими. Вы когда-нибудь слышали, чтобы футболисты, которые с ним работали, сказали в его адрес негативные вещи? Они были счастливы! Потому что с ним всегда побеждали. Азарт к работе у него есть. Весь чемпионат выиграет, если Газзаев вернется.

Руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера 5 октября после того, как бело-голубые проиграли «Оренбургу» в матче 12-го тура премьер-лиги (0:2). Исполняющим обязанности рулевого москвичей был назначен Кирилл Новиков — тренер молодежной команды «Динамо».

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