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18:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жирков признан болельщиками «Зенита» лучшим футболистом команды в сентябре

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Юрий Жирков признан болельщиками «Зенита» лучшим футболистом команды в сентябре, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

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Жирков победил в голосовании болельщиков клуба, которое каждый месяц проводится в официальной группе «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте», набрав 35,17% голосов респондентов. Второе место занял Артем Дзюба (28,12%), третьим стал аргентинец Себастьян Дриусси (10,62%).

Жирков в сентябре провел за «Зенит» четыре матча, отметившись забитым мячом в ворота московского «Спартака».

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