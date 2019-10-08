Жирков признан болельщиками «Зенита» лучшим футболистом команды в сентябре
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Юрий Жирков признан болельщиками «Зенита» лучшим футболистом команды в сентябре, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Юрий Жирков признан болельщиками «Зенита» лучшим футболистом команды в сентябре, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Жирков победил в голосовании болельщиков клуба, которое каждый месяц проводится в официальной группе «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте», набрав 35,17% голосов респондентов. Второе место занял Артем Дзюба (28,12%), третьим стал аргентинец Себастьян Дриусси (10,62%).
Жирков в сентябре провел за «Зенит» четыре матча, отметившись забитым мячом в ворота московского «Спартака».