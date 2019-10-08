Колосков назвал главную причину провалов «Спартака»
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал нынешнюю ситуацию в московском «Спартаке», передает «Спорт день за днем».
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал нынешнюю ситуацию в московском «Спартаке», передает «Спорт день за днем».
Столичная команда уволила главного тренера Олега Кононова. Пока на его место никто не назначен, однако известно о переговорах клуба с немецким специалистом Доменико Тедеско.
«Я считаю, главная причина провалов “Спартака” — безалаберное, хаотичное руководство в вопросе подбора тренеров. Ни в одном клубе мира нет такого. Формула Федуна, что “тренер — 10 процентов успеха” отвечает на все вопросы. В мире давно уже поняли: главное действующее лицо в футболе — тренер», — заявил Колосков.
Стоит отметить, что Кононов не проработал в