Джикия и Кайо пропустят по одному матчу РПЛ из-за дисквалификации

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой краснодарцев со счётом 2:1. В концовке арбитр удалил полузащитника «Краснодара» Кайо и защитника «Спартака» Георгия Джикию.

«Болельщики «Спартака» зажгли один файер, за использование пиротехники клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.

Мурад Мусаев покидал пределы технической зоны, у него это не первое нарушение — штраф в 30 тысяч рублей.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов тоже покидал пределы технической зоны и оштрафован на 10 тысяч рублей.