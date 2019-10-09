КДК оштрафовал Сёмина, Сухину и ЦСКА

«Рубин» — «Тамбов»: тренер хозяев Докампо покидал техническую зону во время матча — штраф 10 тыся рублей.



«Локомотив» — «Арсенал»: Юрий Сёмин покидал техническую зону — штраф 30 тысяч рублей. Также зону покидал и Станислав Сухина — штраф 10 тысяч рублей. Со стороны «Арсенала» техническую зону покидал главный тренер Игорь Черевченко — штраф 10 тысяч рублей.



ЦСКА — «Ростов»: со стороны болельщиков обоих клубов звучали нецензурные выражения. Штраф ЦСКА — 50 тысяч рублей, а «Ростову» — 10 тысяч рублей, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.