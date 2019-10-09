Российская премьер-лига перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров

Такое решение было принято по согласованию с основным вещателем в соответствии с просьбами московских «Локомотива» и ЦСКА, а также петербургского «Зенита», участвующих в групповых этапах Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Теперь матч «Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург) перенесен с 12:00 на 14:00, а встреча между московскими ЦСКА и «Динамо» — с 14:00 на 16:30 (все — мск). Обе встречи пройдут в рамках 14-го тура 27 октября. Игра 15-го тура между «Уфой» и «Локомотивом» начнется в 14:00 вместо запланированного времени 11:30.