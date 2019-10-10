Футболист «Зенита» Малком из-за травмы не сыграет за клуб до зимнего перерыва

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Малком перешел в «Зенит» из испанской «Барселоны» 2 августа. После перехода полузащитник провел за сине-бело-голубых два матча, в которых не отметился результативными действиями. Травму 22-летний бразилец получил 10 августа во встрече пятого тура чемпионата России против «Динамо» (2:0).

«По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока. Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что бразилец не сможет принять участие в матчах команды вплоть до зимней паузы чемпионата России.