Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Бразилия
Сенегал
10
Футбол. Сборные
1-й тайм
Таиланд
Конго
10
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Казахстан
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Беларусь
Эстония
Футбол. Сборные
19:00
Косово
Гибралтар
Футбол. Сборные
20:00
Буркина-Фасо
Габон
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Нидерланды
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Хорватия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Македония
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Россия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Сербия
Парагвай
Футбол. Сборные
22:45
Алжир
ДР Конго
Футбол. Сборные
11.10
Венесуэла
Боливия
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
12А вы помните, как забивали Савин и Денисов? 13 лет победе молодежной сборной России над Португалией
12:37 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Малком из-за травмы не сыграет за клуб до зимнего перерыва

ТАСС, 10 октября. Бразильский футболист петербургского «Зенита» Малком был прооперирован в Финляндии и пропустит оставшуюся часть первой половины сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Малком перешел в «Зенит» из испанской «Барселоны» 2 августа. После перехода полузащитник провел за сине-бело-голубых два матча, в которых не отметился результативными действиями. Травму 22-летний бразилец получил 10 августа во встрече пятого тура чемпионата России против «Динамо» (2:0).

«По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока. Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что бразилец не сможет принять участие в матчах команды вплоть до зимней паузы чемпионата России.

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав после 12 матчей 26 очков, в следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Ростовом» 19 октября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
На кону выход на Евро: что ждет Россию в матче с Шотландией
Месси назвал лучший гол в карьере
В «Крыльях» не исключили ухода игрока сборной России из команды
Трем тройным акселям быть? Чем удивит Туктамышева в Финляндии
Третья ракетка мира откажется от гражданства США в пользу Японии
Самолет с футболистами из Польши сел в Челябинске из-за ЧП
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь