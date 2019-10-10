Футболист «Зенита» Малком из-за травмы не сыграет за клуб до зимнего перерыва
ТАСС, 10 октября. Бразильский футболист петербургского «Зенита» Малком был прооперирован в Финляндии и пропустит оставшуюся часть первой половины сезона. Об этом сообщает
ТАСС, 10 октября. Бразильский футболист петербургского «Зенита» Малком был прооперирован в Финляндии и пропустит оставшуюся часть первой половины сезона. Об этом сообщает
Малком перешел в «Зенит» из испанской «Барселоны» 2 августа. После перехода полузащитник провел за
«По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб
Также отмечается, что бразилец не сможет принять участие в матчах команды вплоть до зимней паузы чемпионата России.
«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав после 12 матчей 26 очков, в следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Ростовом» 19 октября.