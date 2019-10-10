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16:18 (мск), источник: Газета.Ру

«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Ростова» Норманном

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» заинтересовалось кандидатурой игрока российского «Ростова» Матиасом Норманном, сообщает Goal.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, манкунианцы в данный момент ищут полузащитника, который бы помог усилить команду.

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Известно, что именно этот аспект в команде Уле-Гунар Сульшера страдает наиболее сильно после ухода из клуба Андера Эрреры, который теперь защищает цвета французского «Пари Сен-Жермен».

Игрок желто-синих может стать заменой полузащитнику.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» находится не в лучшей форме. В турнирной таблице чемпионата Англии команда находится на 12 месте с девятью баллами на счету.

Норвежский игрок выступает за клуб из Ростова-на-Дону с января 2019 года. Он перешел в российскую команду из «Молде».

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