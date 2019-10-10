«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Ростова» Норманном
Руководство английского «Манчестер Юнайтед» заинтересовалось кандидатурой игрока российского «Ростова» Матиасом Норманном, сообщает Goal.
Руководство английского «Манчестер Юнайтед» заинтересовалось кандидатурой игрока российского «Ростова» Матиасом Норманном, сообщает Goal.
По информации источника, манкунианцы в данный момент ищут полузащитника, который бы помог усилить команду.
Известно, что именно этот аспект в команде
Игрок
В данный момент «Манчестер Юнайтед» находится не в лучшей форме. В турнирной таблице чемпионата Англии команда находится на 12 месте с девятью баллами на счету.
Норвежский игрок выступает за клуб из