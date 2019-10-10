«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Ростова» Норманном

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, манкунианцы в данный момент ищут полузащитника, который бы помог усилить команду.

Известно, что именно этот аспект в команде Уле-Гунар Сульшера страдает наиболее сильно после ухода из клуба Андера Эрреры, который теперь защищает цвета французского «Пари Сен-Жермен».

Игрок желто-синих может стать заменой полузащитнику.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» находится не в лучшей форме. В турнирной таблице чемпионата Англии команда находится на 12 месте с девятью баллами на счету.