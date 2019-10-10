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17:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мосгорсуд 24 октября рассмотрит апелляцию Малосолова

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Сергей Фукс. Рассмотрение апелляционной жалобы болельщика ЦСКА журналиста Андрея Малосолова на решение Перовского суда по делу об оскорбительном твите в адрес экс-футболиста столичного «Спартака» Луиса Адриано пройдет в Московском городском суде 24 октября, сообщил РИА Новости адвокат Малосолова Иван Миронов.

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«Рассмотрение апелляции пройдет в Мосгорсуде 24 октября, — сказал Миронов. — Прогнозировать что-либо тяжело, но я все-таки надеюсь, что хватит здравомыслия не создавать опасный прецедент, который может негативно сказаться на болельщиках».

Перовский районный суд Москвы 27 сентября признал Малосолова виновным и оштрафовал на 20 тысяч рублей за оскорбительную публикацию в Twitter в адрес Адриано во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии, когда бразильский футболист еще выступал за «красно-белых». «Спартак» подал на Малосолова заявление в прокуратуру по административной статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

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