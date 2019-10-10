Мосгорсуд 24 октября рассмотрит апелляцию Малосолова
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Сергей Фукс. Рассмотрение апелляционной жалобы болельщика ЦСКА журналиста Андрея Малосолова на решение Перовского суда по делу об оскорбительном твите в адрес
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Сергей Фукс. Рассмотрение апелляционной жалобы болельщика ЦСКА журналиста Андрея Малосолова на решение Перовского суда по делу об оскорбительном твите в адрес
«Рассмотрение апелляции пройдет в Мосгорсуде 24 октября, — сказал Миронов. — Прогнозировать
Перовский районный суд Москвы 27 сентября признал Малосолова виновным и оштрафовал на 20 тысяч рублей за оскорбительную публикацию в Twitter в адрес Адриано во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии, когда бразильский футболист еще выступал за «красно-белых». «Спартак» подал на Малосолова заявление в прокуратуру по административной статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).