Мосгорсуд 24 октября рассмотрит апелляцию Малосолова

«Рассмотрение апелляции пройдет в Мосгорсуде 24 октября, — сказал Миронов. — Прогнозировать что-либо тяжело, но я все-таки надеюсь, что хватит здравомыслия не создавать опасный прецедент, который может негативно сказаться на болельщиках».

Перовский районный суд Москвы 27 сентября признал Малосолова виновным и оштрафовал на 20 тысяч рублей за оскорбительную публикацию в Twitter в адрес Адриано во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии, когда бразильский футболист еще выступал за «красно-белых». «Спартак» подал на Малосолова заявление в прокуратуру по административной статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).