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21:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Смолов пропустит из-за травмы около месяца

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что форвард «железнодорожников» Фёдор Смолов пропустит из-за травмы около месяца.

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Источник: РИА "Новости"

«По итогам МРТ Фёдор Смолов пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, травму Смолов получил в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (2:1). Поле он покинул на 20-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне Фёдор забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса в 11 матчах чемпионата России. В игре за Суперкубок страны нападающий записал в актив 1 гол и 1 результативную передачу.

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе «железнодорожников» 26 очков после 12 туров.

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