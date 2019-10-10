Смолов пропустит из-за травмы около месяца
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что форвард «железнодорожников» Фёдор Смолов пропустит
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что форвард «железнодорожников» Фёдор Смолов пропустит
«По итогам МРТ Фёдор Смолов пропустит около месяца
Напомним, травму Смолов получил в матче 12-го тура Российской
В нынешнем сезоне Фёдор забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса в 11 матчах чемпионата России. В игре за Суперкубок страны нападающий записал в актив 1 гол и 1 результативную передачу.
«Локомотив» лидирует в турнирной таблице