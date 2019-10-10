Текущие события
Футбол. Сборные
22:45
Алжир
ДР Конго
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Нидерланды
Северная Ирландия
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Словакия
Уэльс
01
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Хорватия
Венгрия
30
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Латвия
Польша
02
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Македония
Словения
10
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Австрия
Израиль
11
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Россия
Шотландия
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Бельгия
Сан-Марино
60
Футбол. Сборные
перерыв
Сербия
Парагвай
00
Футбол. Сборные
11.10
Венесуэла
Боливия
Футбол. Сборные
20:00
Буркина-Фасо
Габон
01
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Беларусь
Эстония
00
Футбол. Сборные
19:00
Косово
Гибралтар
10
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Казахстан
Кипр
12
Футбол. Сборные
15:00
Бразилия
Сенегал
11
Футбол. Сборные
15:00
Таиланд
Конго
11
Все события
Фоторепортажи
8Головкин победил Деревянченко
12«Спартак» отметил юбилей Джикии пятым поражением подряд
21:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско пока не дал окончательный ответ руководству красно-белых на предложение возглавить команду после ухода Олега Кононова.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Решение тренера ожидали в четверг, но процесс несколько затянулся. Теперь москвичи рассчитывают получить добро от Тедеско в пятницу.

Напомним, что основные параметры контракта уже были согласованы в ходе переговоров, состоявшихся в понедельник в офисе на «Открытие Арене»: срок договора 2 года и 9 месяцев, зарплата около 2 миллионов евро в год с учетом бонусов. После этого, по нашим данным, состоялась личная встреча Тедеско с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Задержка же связана с урегулированием последних деталей соглашения. (Вячеслав Короткин).

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Главная бомба осени в КХЛ. Босса «Магнитки» уволили
Месси назвал лучший гол в карьере
Ученики Тутберидзе лидируют. В Алма-Ате идет турнир памяти Тена
«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Ростова»
Нам устроили Цусиму. Российские волейболисты проиграли Японии
Моуринью отказал «Лиону», потому что договорился с другим клубом
Смолов пропустит из-за травмы около месяца
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь