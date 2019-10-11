РПЛ на экспорт: кто уедет в Англию

Источник: РИА "Новости"

Матиас Норманн («Ростов»)

Молодой норвежский полузащитник Матиас Норманн, пришедший в «Ростов» в начале текущего года, стремительно ворвался в российский футбол. Девять матчей весенней части прошлого сезона ушли у футболиста на раскачку, но и в них он успел оформить три голевые передачи.

Ну, а в нынешнем чемпионате 23-летний хавбек является одним из безусловных лидеров «Ростова». В одиннадцати проведенных матчах за 12 туров на его счету гол и три голевых паса, а также звание лучшего игрока сентября в своей команде, отданное ему голосованием болельщиков.

И вот уже достаточно авторитетный портал Goal.com сообщает, что английский «Манчестер Юнайтед» интересуется ростовским «викингом» и он вполне может пополнить ряды «красных дьяволов» зимой.

Отвергать эти слухи сразу же как пустые не стоит, потому что, во-первых, «МЮ» действительно планирует укрепить центр поля, где у клуба действительно есть проблемы.

Во-вторых, главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер уже работал с Норманном в «Мольде», так что ему как раз возможности соотечественника известны.

Другое дело, что интересуются Матиасом, по информации издания, не только в Манчестере. Якобы, Норманн находится в селекционных списках еще одного клуба Премьер-лиги «Тоттенхэма». «Шпоры», надо отметить, тоже считаются топ-клубом, но в текущем сезоне испытывают большие проблемы, и особенно в центре поля.

Также на игрока претендует испанская «Севилья».

В общем, удивляться, если «Ростов» прилично заработает на полузащитнике зимой, не стоит. Поговаривают, что за Норманна южный клуб потребует 15−20 миллионов фунтов.

Александр Соболев («Крылья Советов»)

Источник: РИА

Немногим ранее появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении лучшего бомбардира текущего чемпионата РПЛ, форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, успевшего за 12 туров настрелять в составе еле оставшейся в элите команды 10 голов и сделать три голевые передачи.

Едва информация об «МЮ» появилась в прессе, как ее обсмеяли все кому не лень, да и сам Соболев заявил, что это всего лишь слухи, в правдивость которых он не верит.

Правда, средства массовой информации на этом не остановились, и вскоре с именем молодого нападающего связали еще и лондонский «Арсенал».

Сложно сказать, есть ли под этой информацией какие-то основания и будут ли на Соболева претендовать английские клубы, тем более гранды, зимой по-настоящему, но прогресс форварда не заметить нельзя.

Нельзя настолько, что даже весьма упрямый в своем выборе на позиции нападающего главный тренер сборной страны Станислав Черчесов все-таки вызвал 22-летнего бомбардира в национальную команду на отборочные матчи с Шотландией и Кипром, пусть и вместо получившего повреждение Федора Смолова.

В любом случае, если Соболев продолжит в том же духе — а выглядит он голодным до футбола и амбициозным парнем, — в «Крыльях» он надолго не задержится.

И если он окажется не в гранде Премьер-лиги английской, то уж предложения от российских топ-клубов ему обеспечены.

Федор Чалов (ЦСКА)

Источник: РИА

Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Федор Чалов из ЦСКА, забивший в последней кампании 15 голов и сделавший 7 результативных передач, наставником главной команды страны стабильно игнорируется.

Черчесов постоянно рассуждает о том, что место в сборной нужно заслужить, а также о том, что Чалов необходим молодежке, у которой свой важный отборочный цикл, но кажется, что все это лишь отговорки, и на деле он просто не видит армейского лидера атак в национальной команде, где уже есть Артем Дзюба и Смолов.

Зато интерес к Чалову из АПЛ был и остается абсолютно точно не иллюзорным. Лондонский «Кристал Пэлас» летом предлагал ЦСКА огромную сумму — 25 миллионов фунтов.

Тем не менее предложение было отклонено, и Чалов продолжает пылить на отечественных полях.

На счету форварда, которому еще только 21 год, в текущем сезоне всего четыре гола и три результативные передачи.

Однако, по информации британских СМИ, «Кристал Пэлас» не оставил идею приглашения игрока в свои ряды после летней неудачи. Зимой лондонцы собираются вновь вступить в переговоры с ЦСКА и, вполне возможно, выложат требуемые 30 миллионов.

Артем Дзюба («Зенит»)

Источник: РИА

Есть ли предметный интерес в АПЛ к Артему Дзюбе сейчас, сказать сложно. Раньше капитаном сборной России и лучшим игроком прошлого сезона в РПЛ интересовался «Кардифф Сити». Но прошлой зимой сам нападающий не горел желанием переходить в этот клуб, да и валлийцы вылетели в Чемпионшип, не получив усиления в лице российского гренадера.

При этом сам Артем не раз говорил о том, что хотел бы попробовать свои силы именно на Туманном Альбионе, и даже давал годичную авторизацию компании самого влиятельного мирового футбольного агента Жорже Мендеша на ведение переговоров от своего имени.

Однако имевшиеся в распоряжении португальского агентства два трансферных окна прошли, а Дзюба так никуда и не отправился.

Артем отлично чувствует себя в «Зените», в российском футболе и сборной и остается одним из самых разносторонних и классных нападающих в постсоветской истории страны.

И даже в свой 31 год форвард, уже оформивший 5+6 в текущем сезоне в РПЛ и отметившийся передачей против «Лиона» и голом в ворота «Бенфики» в матчах Лиги чемпионов, вполне может быть интересен английским командам, причем совершенно разного уровня.

Важным моментом является истекающий летом контракт футболиста с «Зенитом». И хотя сам Дзюба не раз говорил, что не прочь его продлить, если так и не уедет в Англию, переподписания до сих пор не случилось, что может быть важным знаком.

Если летом капитан национальной команды выйдет на рынок свободных агентов и к тому же проявит себя на чемпионате Европы, мечта Дзюбы поиграть за рубежом наверняка сбудется.