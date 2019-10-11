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11:58 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Маммана может пропустить до восьми месяцев из-за травмы

ТАСС, 11 октября. Футболист санкт-петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана может пропустить до восьми месяцев из-за частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщает пресс-слуба петербургской команды.

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Маммана получил травму в матче 12-го тура чемпионата России против «Урала» (3:1) 6 октября. Он получил повреждение на 14-й минуте встречи.

«По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. Если потребуется операция, игрок может пропустить до восьми месяцев», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. В 13-м туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Зенит» примет «Ростов», матч пройдет 19 октября.

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