Футболист «Зенита» Маммана может пропустить до восьми месяцев из-за травмы
ТАСС, 11 октября. Футболист
ТАСС, 11 октября. Футболист
Маммана получил травму в матче 12-го тура чемпионата России против «Урала» (3:1) 6 октября. Он получил повреждение на 14-й минуте встречи.
«По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. Если потребуется операция, игрок может пропустить до восьми месяцев», — говорится в сообщении.
«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. В 13-м туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Зенит» примет «Ростов», матч пройдет 19 октября.