Футболист «Зенита» Маммана может пропустить до восьми месяцев из-за травмы

Маммана получил травму в матче 12-го тура чемпионата России против «Урала» (3:1) 6 октября. Он получил повреждение на 14-й минуте встречи.

«По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. Если потребуется операция, игрок может пропустить до восьми месяцев», — говорится в сообщении.