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12:39 (мск), источник: ТАСС

Председатель совета директоров ФК «Крылья Советов» выразил доверие тренеру Божовичу

САМАРА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов выразил доверие главному тренеру команды Миодрагу Божовичу. Об этом Фетисов сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас есть квалифицированный тренер, пользующийся авторитетом игроков, который на сегодняшний день выполняет установку. Для нас важен результат, и мы его видим. Божович продолжает работу с командой», — сказал Фетисов.

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После 12 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, команда выиграла два последних матча. Однако по ходу сезона самарцы проиграли уже шесть встреч, а также завершили борьбу в Кубке России, уступив в 1/16 финала московскому «Торпедо». В СМИ неоднократно появлялась информация о возможной отставке Божовича.

Фетисов опроверг информацию о возможной отставке, а также отметил, что Божович внес свой вклад в приглашение в сборную России форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева, являющегося одним из лучших бомбардиров премьер-лиги. «То, что Соболев вызван в сборную, это не только талант игрока. Команда играет так, что игрок может раскрыться. Это заслуга многих людей, в том числе и тренера “Крыльев”», — сказал Фетисов.

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