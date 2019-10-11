Председатель совета директоров ФК «Крылья Советов» выразил доверие тренеру Божовичу

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть квалифицированный тренер, пользующийся авторитетом игроков, который на сегодняшний день выполняет установку. Для нас важен результат, и мы его видим. Божович продолжает работу с командой», — сказал Фетисов.

После 12 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, команда выиграла два последних матча. Однако по ходу сезона самарцы проиграли уже шесть встреч, а также завершили борьбу в Кубке России, уступив в 1/16 финала московскому «Торпедо». В СМИ неоднократно появлялась информация о возможной отставке Божовича.