«Фламенго» заинтересован в подписании форварда «Спартака» Педро Роши

Согласно информации источника, бразильский клуб намерен предпринять попытку подписать 25-летнего нападающего зимой, когда у футболиста истечёт срок аренды в «Крузейро». «Фламенго» готов будет вести переговоры с красно-белыми как о выкупе контракта игрока, так и о его аренде.

«Крузейро» арендовал Рошу у «Спартака» в апреле этого года сроком до конца декабря. Всего за свой нынешний клуб форвард сыграл 18 матчей. На его счету 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.