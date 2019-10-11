Текущие события
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
Ливия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Черногория
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Чехия
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Португалия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Молдавия
Футбол. Сборные
12.10
Уругвай
Перу
Все события
Фоторепортажи
10Знарок вернулся, чтобы развалить СКА
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
18:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фламенго» заинтересован в подписании форварда «Спартака» Педро Роши

Форвард «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру во «Фламенго», сообщает 90min.com со ссылкой на журналиста Аллана Аби Мади.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Согласно информации источника, бразильский клуб намерен предпринять попытку подписать 25-летнего нападающего зимой, когда у футболиста истечёт срок аренды в «Крузейро». «Фламенго» готов будет вести переговоры с красно-белыми как о выкупе контракта игрока, так и о его аренде.

«Крузейро» арендовал Рошу у «Спартака» в апреле этого года сроком до конца декабря. Всего за свой нынешний клуб форвард сыграл 18 матчей. На его счету 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Российские футболисты вырвали вничью в матче отбора на МЧЕ-2021
Российский гимнаст выиграл золото ЧМ в индивидуальном многоборье
Вице-чемпион Олимпиады прокомментировал уход от Этери Тутберидзе
Сборная России показала закулисье матча против Шотландии (видео)
В Сети появилось видео страшного ДТП с участием чемпиона мира
«Ак Барс» принимает ЦСКА в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь