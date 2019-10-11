«Фламенго» заинтересован в подписании форварда «Спартака» Педро Роши
Форвард «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру во «Фламенго», сообщает 90min.com со ссылкой на журналиста Аллана Аби Мади.
Форвард «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру во «Фламенго», сообщает 90min.com со ссылкой на журналиста Аллана Аби Мади.
Согласно информации источника, бразильский клуб намерен предпринять попытку подписать 25-летнего нападающего зимой, когда у футболиста истечёт срок аренды в «Крузейро». «Фламенго» готов будет вести переговоры с
«Крузейро» арендовал Рошу у «Спартака» в апреле этого года сроком до конца декабря. Всего за свой нынешний клуб форвард сыграл 18 матчей. На его счету 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.