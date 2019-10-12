Суд вынес скандальное решение по алиментам в деле футболиста Новосельцева и экс-баскетболистки Кейру
Адвокат Эльмира Мусаева возмутилась решением суда по делу футболиста «Сочи» Ивана Новосельцева и
Адвокат Эльмира Мусаева возмутилась решением суда по делу футболиста «Сочи» Ивана Новосельцева и
«Скандальные футболисты! Как показывает практика, наши футболисты активнее ведут защиту в суде, чем на игровом поле! Но это не мешает им зарабатывать миллионы в месяц. Мировым судьей Таганского района г. Москвы Агавердиевой И. М. вынесено решение о взыскании с Новосельцева Ивана алиментов на содержание жены Новосельцевой Катерины в размере 20 000 рублей, при доходе Ивана в 7 миллионов рублей в месяц! Наверное, судья опечаталась. Ну или не знаю, лунное затмение? Ретроградный Меркурий? Как понимать это решение? Сказать, что оно незаконное, — ничего не сказать. После такого решения я не смогла остаться в стороне и сегодня присоединилась к работе над делом Новосельцевых на стороне жены! Катерина и новорожденный малыш против Ивана! Вам известно, что обычно я защищаю мужчин от коварных содержанок! Но это не тот случай! Катерина Джоновна Кейру/Новосельцева — мастер спорта международного класса,