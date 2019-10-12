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20:11 (мск), источник: Sport24

Суд вынес скандальное решение по алиментам в деле футболиста Новосельцева и экс-баскетболистки Кейру

Адвокат Эльмира Мусаева возмутилась решением суда по делу футболиста «Сочи» Ивана Новосельцева и экс-баскетболистки сборной России Катерины Новосельцевой (Кейру).

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Источник: РИА "Новости"

«Скандальные футболисты! Как показывает практика, наши футболисты активнее ведут защиту в суде, чем на игровом поле! Но это не мешает им зарабатывать миллионы в месяц. Мировым судьей Таганского района г. Москвы Агавердиевой И. М. вынесено решение о взыскании с Новосельцева Ивана алиментов на содержание жены Новосельцевой Катерины в размере 20 000 рублей, при доходе Ивана в 7 миллионов рублей в месяц! Наверное, судья опечаталась. Ну или не знаю, лунное затмение? Ретроградный Меркурий? Как понимать это решение? Сказать, что оно незаконное, — ничего не сказать. После такого решения я не смогла остаться в стороне и сегодня присоединилась к работе над делом Новосельцевых на стороне жены! Катерина и новорожденный малыш против Ивана! Вам известно, что обычно я защищаю мужчин от коварных содержанок! Но это не тот случай! Катерина Джоновна Кейру/Новосельцева — мастер спорта международного класса, экс-игрок сборной России по баскетболу, которая ушла из большого спорта в материнство по инициативе мужа Ивана. Сумма ее контракта была приближена к 1 миллиону рублей (месячное содержание), которым она пожертвовала ради семьи. Иван своим авторитарным решением посадил Катерину дома, привлек ее в продвижение своей собственной карьеры. И вместо 1 миллиона в месяц она должна получать 20 тысяч рублей??? Разве Иван вправе так поступать с Катериной??? Хочу обратиться ко всем футболистам в лице Ивана. Помимо ног, природа наградилавас яйцами. Именно они определяют вас как мужчин. Так вот вы либо отрежьте себе их и превратитесь в девочек, либо держите их в тепле и ведите себя как мужчины!» — написала адвокат Эльмира Мусаева в инстаграме.

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