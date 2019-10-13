Решение Тедеско возглавить «Спартак» поможет «Шальке-04» сэкономить € 5 млн

Источник: Reuters

Как сообщает Bild, это поможет «Шальке-04» сэкономить € 5 млн. Договор с Тедеско был рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Доменико прилетит в Москву сегодня, 13 октября, чтобы в ближайшие два дня подписать контракт со «Спартаком». Ранее стороны заключили предварительное соглашение.

Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год.