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18:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло армянский «Пюник» в товарищеском матче

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» нанесли поражение армянскому клубу «Пюник» в товарищеском матче.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Новогорске, прошедшая в воскресенье, завершилась победой «бело-голубых» со счетом 2:0. Оба мяча забил Роман Нойштедтер (67-я и 71-я минуты).

После 12 туров в чемпионате России «Динамо» с 10 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

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