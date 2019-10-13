Московское «Динамо» обыграло армянский «Пюник» в товарищеском матче
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» нанесли поражение армянскому клубу «Пюник» в товарищеском матче.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» нанесли поражение армянскому клубу «Пюник» в товарищеском матче.
Игра в Новогорске, прошедшая в воскресенье, завершилась победой «бело-голубых» со счетом 2:0. Оба мяча забил Роман Нойштедтер (67-я и 71-я минуты).
После 12 туров в чемпионате России «Динамо» с 10 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.