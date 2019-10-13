Эрикссон: Абрамович мог купить московское «Динамо» вместо «Челси»

Источник: AFP 2019

В июне 2003 года Абрамович стал владельцем компаний, которым принадлежал английский футбольный клуб. С тех пор «Челси» выиграл более 15 трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы УЕФА и чемпионат Англии.

«Он (Абрамович) хотел купить футбольный клуб в Москве. Поэтому мы отправились в Москву на три дня. Мы — это я, он и Пини Захави. Мы посмотрели все столичные клубы, и я сказал Абрамовичу, чтобы он купил «Динамо». У этого клуба были самые лучшие условия… Потом я уехал в отпуск, мне позвонила «правая рука» Романа. Он сказал, что Абрамович передумал и решил все-таки купить лондонский клуб: «Тоттенхэм» или «Челси», — приводит его слова The Times.

По словам 71-летнего шведского специалиста, во время разговора с помощником Абрамовича он посоветовал россиянину купить «Челси», чтобы побеждать и завоевывать трофеи. «В случае с “Челси” надо будет поменять половину команды, в “Тоттенхэме” придется поменять всех игроков», — дал совет Эрикссон.