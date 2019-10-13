Мамаев забил первый гол за «Ростов» в двусторонней игре

31-летний футболист вышел на свободу по УДО 17 сентября. На тот момент у Мамаева было действующее соглашение с «Краснодаром», но вскоре «горожане» объявили о расторжении контракта с игроком. После этого Мамаев подписал с «Ростовом» контракт на два года с возможностью продления.