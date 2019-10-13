Мамаев забил первый гол за «Ростов» в двусторонней игре
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Полузащитник Павел Мамаев, перешедший в «Ростов» после освобождения из колонии, принял участие в тренировочной двусторонней игре команды и забил гол, сообщает
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Полузащитник Павел Мамаев, перешедший в «Ростов» после освобождения из колонии, принял участие в тренировочной двусторонней игре команды и забил гол, сообщает
31-летний футболист вышел на свободу по УДО 17 сентября. На тот момент у Мамаева было действующее соглашение с «Краснодаром», но вскоре «горожане» объявили о расторжении контракта с игроком. После этого Мамаев подписал с «Ростовом» контракт на два года с возможностью продления.
В воскресенье основной и молодежный состав «Ростова» провели двустороннюю игру смешанными составами на стадионе «Олимп-2». Подопечные Валерия Карпина сыграли два тайма по 35 минут.
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу основной команды, в составе которой, помимо Мамаева, отличились Александр Саплинов и Данила Прошляков. Мамаев провел на поле 35 минут и был заменен в перерыве.