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18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
10Знарок вернулся, чтобы развалить СКА
23:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мамаев забил первый гол за «Ростов» в двусторонней игре

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Полузащитник Павел Мамаев, перешедший в «Ростов» после освобождения из колонии, принял участие в тренировочной двусторонней игре команды и забил гол, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

31-летний футболист вышел на свободу по УДО 17 сентября. На тот момент у Мамаева было действующее соглашение с «Краснодаром», но вскоре «горожане» объявили о расторжении контракта с игроком. После этого Мамаев подписал с «Ростовом» контракт на два года с возможностью продления.

В воскресенье основной и молодежный состав «Ростова» провели двустороннюю игру смешанными составами на стадионе «Олимп-2». Подопечные Валерия Карпина сыграли два тайма по 35 минут.

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Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу основной команды, в составе которой, помимо Мамаева, отличились Александр Саплинов и Данила Прошляков. Мамаев провел на поле 35 минут и был заменен в перерыве.

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1 октября© Ньюстюб
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