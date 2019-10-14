«Эрцгебирге» объявил об уходе тренера вратарей Урванчки в «Спартак»

Как отмечается в сообщении на сайте «Эрцгебирге», Урванчки попросил отпустить его в «Спартак» и клуб удовлетворил его желание. «Мы желаем Максу всего наилучшего на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении.

«Эрцгебирге» выступает во второй немецкой бундеслиге, в прошлом сезоне команда заняла 14-е место.

По информации немецкой газеты Bild, Доменико Тедеско будет назначен главным тренером «Спартака» в понедельник. Пост главного тренера «красно-белых» стал вакантным 29 сентября после увольнения Олега Кононова. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал бывший помощник Кононова Сергей Кузнецов.