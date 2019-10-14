«В дубле Миранчуки были не самыми перспективными». Тренер, воспитавший звезд «Локо»

Денис Клюев начинал карьеру в «Асмарале» и «Динамо», а в середине 90-х был одним из тех, кто уехал в Европу: стал чемпионом Бельгии, играл в «Шальке» и «Фейеноорде». Последние шесть лет Клюев работал в системе «Локомотива» — тренировал молодежную команду и «Казанку», которую покинул этим летом.
В интервью Sport24 он рассказал, зачем
— Вы покинули «Казанку» пару месяцев назад. Чем занимаетесь сейчас и отдохнули ли от футбола?
— Да я особо от него и не уставал. Сейчас появилось больше свободного времени, стараюсь проводить его с семьей, с друзьями. Недавно вернулся из Астрахани — ездили на рыбалку.
— Когда планируете возобновить тренерскую карьеру?
— Если честно, то брать паузу у меня даже в мыслях не было. От чего
— Если предложат войти в тренерский штаб команды
— Наверное, нет. Я уже достаточно взрослый, у меня нет времени на раскачку. Если позовут в штаб к человеку, у которого реально есть чему поучиться — мне будет интересно. Но такую ситуацию сложно представить.
— В молодежке «Локо» вы застали братьев Миранчуков, Баринова, Жемалетдинова. Кто выделялся больше всех?
— Аршак Корян и Саша Ломакин. Они были очень перспективными! Может быть, даже перспективнее братьев. Тот же Леха [Миранчук] не всегда играл, потому что в составе был Саша.
— Почему у них не получилось?
—
— Но у братьев же получилось.
— Очень показателен пример Димы Баринова. Он очень терпеливый, упертый и зациклен на том, что добьется своего. И добивается, как видите. Хотя нельзя сказать, что обладает
— Из Миранчуков первым заиграл в основе Алексей. Как реагировал Антон, который оставался в молодежке?
— Никаких негативных эмоций он не проявлял. Мне кажется, наоборот, радовался за брата и в душе тоже хотел попасть в основу. Я всегда им говорил: рано или поздно они сыграют вместе. Видите, как получилось. Антону пришлось пройти трудные этапы, в том числе переезд в Эстонию. Но и так тоже попадают в футбол. Не всем везет сразу оказаться в главной команде.
— И все же почему Алексея начали вызывать в основу раньше Антона?
— На тот момент просто нужен был игрок на его позицию. Сергей Николаевич Полстянов, главный тренер молодежки, решил, что нужно поехать Лехе. Но при другом раскладе на его месте мог оказаться и Антон, и тот же Саша Ломакин.
— Вы вспомнили про аренду Антона Миранчука в «Левадии». Он советовался с вами перед тем, как уехать в Эстонию?
— Нет. Он был уже взрослым парнем, поэтому никаких советов не было. Я считаю, если Антон сейчас играет в основе, то решение уехать в Эстонию было правильным. Он вышел из зоны комфорта! Может, чемпионат Эстонии не самый сильный, но здесь нужно рассматривать и другие факторы: новый быт, чужая страна, совершенно другие условия. Из Эстонии Антон вернулся только сильнее.
— Многие отмечают, что Алексей и Антон до сих пор чаще играют друг с другом, чем с остальными партнерами. В молодежке было так же?
— Это всегда так было. Просто в молодежке это было не так заметно, потому что на ведущих ролях были другие парни. А сейчас, в главной команде, это бросается в глаза. Они братья, с этим все понятно. Каждый из них знает, что будет делать другой. У них мозг заточен под это на генетическом уровне. То есть не надо тратить время на анализ игровой ситуации. Там все идет само собой.
— Чем выделялся Рифат Жемалетдинов?
— Рифат всегда был физически сильным, с хорошей техникой, с ударом. То есть если он скорость наберет, то молодой лес может проредить запросто. И вот опять — посмотрите, как он в основу попал. Ушел в «Рубин», поиграл там, потом вернулся. Может быть, было бы лучше, если бы он остался. Но этого уже никто никогда не узнает.
***
— После молодежки вы начали тренировать «Казанку». Не переживали, что это новый проект и к нему автоматически будет повышенное внимание?
— Нет, какие переживания? Команда была готова, чтобы сделать шаг на новом уровне. Здесь надо сказать спасибо Геркусу за то, что принял решение о возрождении «Казанки», понимая, что так ребята будут расти.
— Переход в «Казанку» Дмитрия Сычева —
— Думаю, на тот момент переход Сычева был больше для того, чтобы привлечь внимание к проекту. Да, он помогал ребятам советом с высоты своего опыта,
— Сычев же был капитаном «Казанки».
— Ну, а кто еще будет капитаном, когда Дима Сычев на поле. Народ не понял бы. Он на поле, ему водить.
— Чувствовалась ли дистанция между Сычевым и молодежью?
— Были нормальные рабочие отношения. Не знаю, насколько он успел стать для ребят «батькой» и наставником. Думаю, такого не было.
— В недавнем интервью Сычев рассказал, что основной состав на игру в «Казанке» не всегда формировался по спортивному принципу.
— Я читал это интервью. Если честно, я немного не понял, что он имел в виду. Если он так говорит, пусть приведет факты, примеры, доказательства, кто именно из игроков играл не по спортивному принципу. Это неправда. Такого у нас никогда не было. Мы не подпускали к команде посторонних людей, и уж тем более никто нам не давал советы. Если бы такая ситуация была на самом деле, с нашим тренерским штабом не продлили бы контракт. Поэтому слова Димы стали для меня неожиданностью.
— Зачем он сейчас это все говорит?
— Он уже не раз высказывался о «Казанке» в подобном роде. Может, у него были
— Какую задачу перед «Казанкой» ставило руководство?
— Первоочередной целью была подготовка игроков для основного состава. Чтобы когда ребята попадали в
— Долгов был лучшим бомбардиром «Казанки» в прошлом сезоне, а в начале этого перешел в «Ростов». Почему ему не дали шанс в «Локо»?
— Не знаю, кто принял это решение. Для мне оно тоже непонятное. Саша уже давно готов играть на более высоком уровне.
— В конце прошлого сезона «Казанка» шла на первом месте в своей зоне ПФЛ. Поражение от «Текстильщика», который шел вторым, все сломало: «Казанка» закончила второй и не вышла в ФНЛ. Почему так получилось?
— С «Текстильщиком» мы играли, по сути, за первое место. В конце чемпионата мы вообще встречались со всеми командами из первой пятерки: все матчи отыграли уверенно, но игру, в которой обязаны были побеждать, уступили. Красная карточка Махатадзе в первом тайме для нас до сих пор остается
— После сезона с вами не продлили контракт.
— То, что у нас будут сложности с новым руководством, было понятно уже зимой. С Кикнадзе я виделся ровно один раз. Мы поговорили минут пять, он подтвердил полномочия Кузьмичева (директор академии «Локомотива». — Sport24), то, что он будет курировать академию и «Казанку». И все, больше мы с ним не виделись и ничего не обсуждали. В конце сезона — когда мы уже понимали, что уйдем — мы с моим помощником зашли в кабинет к Кузьмичеву, пожали друг другу руки, пожелали удачи и разошлись. С нами никто не разговаривал, никаких подведений итогов не было. Все было понятно еще раньше.
— Почему?
— Потому что когда люди хотят продолжить с тобой сотрудничество, они начинают почву готовить заранее: подводить итоги, смотреть, что получилось, а что нет. В моей ситуации такого не было. Поэтому внутренне был к этому готов. Ушли со спокойной душой. Мы довели свое дело до конца. Никакой обиды на «Локомотив» нет.
А так, пришло новое руководство. Они посчитали, что на данном этапе должны работать другие люди. Да и вообще, на некоторые вещи у нас с руководством были совершенно разные взгляды.
— Например?
— На то, как должна функционировать вторая команда. Понимаете, на футбольные темы я могу разговаривать с Юрием Павловичем [Семиным], с Лоськовым, с Пашининым. Что мне про футбол может рассказать Кузьмичев? Они выбрали другое направление. Но это нормально.
— Не было ли ощущения, что
— Скажу так: если бы «Локомотиву» была нужна вторая команда в ФНЛ, она бы там была. Если бы все в клубе понимали, что это нужно, «Казанка» обязательно бы вышла в ФНЛ. Не в первый год, так во второй точно. Если на «Спартак"-2, когда они выходили в ФНЛ, работал весь клуб, то в «Локо» посчитали, что им не нужна команда в ФНЛ. Но я думаю, если бы мы вышли в первую лигу, то мальчиками для битья точно бы не стали. Да и для пацанов мотивация была бы выше. Но вторая команда существует для того, чтобы готовить игроков к основе. Поэтому часто у нас забирали группу лидеров перед ключевыми матчами. Но мы старались относиться к этому с пониманием.
— Но
— Мы к Палычу не лезли никогда. Мы понимали, что на нем лежит очень серьезная ответственность. У него игры: Лига чемпионов, Кубок. У нас был очень хороший контакт с Саркисом Оганесяном, с Олегом Пашининым. Мы через них пытались передавать свои просьбы и пожелания. Потому что они ходили на матчи «Казанки» и знали, кто из ребят в какой форме.
— Вы сказали, что клубу не нужна была команда в ФНЛ, а перед важными играми у вас забирали ключевых игроков. Это может быть
— Нет, я так не думаю.
— Если сейчас предложат вернуться в структуру «Локомотива», согласитесь?
— Нет. Нужно расти, искать новые вызовы. Плюс надо работать с людьми, которые думают в том же направлении, что и ты, со своими единомышленниками. Когда все смотрят в разные стороны, никогда и ничего не получится. Да, споры нужны, но споры деловые, а не так, что один человек всегда прав.