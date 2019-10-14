«В дубле Миранчуки были не самыми перспективными». Тренер, воспитавший звезд «Локо»

Источник: Sport24

Денис Клюев начинал карьеру в «Асмарале» и «Динамо», а в середине 90-х был одним из тех, кто уехал в Европу: стал чемпионом Бельгии, играл в «Шальке» и «Фейеноорде». Последние шесть лет Клюев работал в системе «Локомотива» — тренировал молодежную команду и «Казанку», которую покинул этим летом.

В интервью Sport24 он рассказал, зачем фарм-клуб «Локо» возвращал Дмитрия Сычева, кто в молодежке был талантливее Миранчуков и почему было понятно, что Баринов вырастет в топ-игрока.

— Вы покинули «Казанку» пару месяцев назад. Чем занимаетесь сейчас и отдохнули ли от футбола?

— Да я особо от него и не уставал. Сейчас появилось больше свободного времени, стараюсь проводить его с семьей, с друзьями. Недавно вернулся из Астрахани — ездили на рыбалку.

— Когда планируете возобновить тренерскую карьеру?

— Если честно, то брать паузу у меня даже в мыслях не было. От чего отдыхать-то? Это же любимое дело. Если будет предложение, которое меня заинтересует — соглашусь. Пока конкретных предложений не было. Слухи ходили, но не более того.

— Если предложат войти в тренерский штаб команды Премьер-лиги, согласитесь?

— Наверное, нет. Я уже достаточно взрослый, у меня нет времени на раскачку. Если позовут в штаб к человеку, у которого реально есть чему поучиться — мне будет интересно. Но такую ситуацию сложно представить.

— В молодежке «Локо» вы застали братьев Миранчуков, Баринова, Жемалетдинова. Кто выделялся больше всех?

— Аршак Корян и Саша Ломакин. Они были очень перспективными! Может быть, даже перспективнее братьев. Тот же Леха [Миранчук] не всегда играл, потому что в составе был Саша.

— Почему у них не получилось?

— Где-то не хватило характера, где-то — терпения. Некоторые начинают позволять себе вольности, считают, что все — жизнь удалась. Не каждый через это может пройти, хотя ребята очень талантливые.

— Но у братьев же получилось.

— Очень показателен пример Димы Баринова. Он очень терпеливый, упертый и зациклен на том, что добьется своего. И добивается, как видите. Хотя нельзя сказать, что обладает каким-то суперталантом. Он сам себя сделал: такой «мужичок», если можно так сказать. На тренировках Дима никогда и никому не уступал; не смотрел, кто перед ним — опытный футболист или игрок молодежки.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/7cjqc2RKjo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Bara36 (@dima_barinov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-09-10T10:09:38+00:00">10 Сен 2015 в 3:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Из Миранчуков первым заиграл в основе Алексей. Как реагировал Антон, который оставался в молодежке?

— Никаких негативных эмоций он не проявлял. Мне кажется, наоборот, радовался за брата и в душе тоже хотел попасть в основу. Я всегда им говорил: рано или поздно они сыграют вместе. Видите, как получилось. Антону пришлось пройти трудные этапы, в том числе переезд в Эстонию. Но и так тоже попадают в футбол. Не всем везет сразу оказаться в главной команде.

— И все же почему Алексея начали вызывать в основу раньше Антона?

— На тот момент просто нужен был игрок на его позицию. Сергей Николаевич Полстянов, главный тренер молодежки, решил, что нужно поехать Лехе. Но при другом раскладе на его месте мог оказаться и Антон, и тот же Саша Ломакин.

— Вы вспомнили про аренду Антона Миранчука в «Левадии». Он советовался с вами перед тем, как уехать в Эстонию?

— Нет. Он был уже взрослым парнем, поэтому никаких советов не было. Я считаю, если Антон сейчас играет в основе, то решение уехать в Эстонию было правильным. Он вышел из зоны комфорта! Может, чемпионат Эстонии не самый сильный, но здесь нужно рассматривать и другие факторы: новый быт, чужая страна, совершенно другие условия. Из Эстонии Антон вернулся только сильнее.

— Многие отмечают, что Алексей и Антон до сих пор чаще играют друг с другом, чем с остальными партнерами. В молодежке было так же?

— Это всегда так было. Просто в молодежке это было не так заметно, потому что на ведущих ролях были другие парни. А сейчас, в главной команде, это бросается в глаза. Они братья, с этим все понятно. Каждый из них знает, что будет делать другой. У них мозг заточен под это на генетическом уровне. То есть не надо тратить время на анализ игровой ситуации. Там все идет само собой.

— Чем выделялся Рифат Жемалетдинов?

— Рифат всегда был физически сильным, с хорошей техникой, с ударом. То есть если он скорость наберет, то молодой лес может проредить запросто. И вот опять — посмотрите, как он в основу попал. Ушел в «Рубин», поиграл там, потом вернулся. Может быть, было бы лучше, если бы он остался. Но этого уже никто никогда не узнает.

***

— После молодежки вы начали тренировать «Казанку». Не переживали, что это новый проект и к нему автоматически будет повышенное внимание?

— Нет, какие переживания? Команда была готова, чтобы сделать шаг на новом уровне. Здесь надо сказать спасибо Геркусу за то, что принял решение о возрождении «Казанки», понимая, что так ребята будут расти.

— Переход в «Казанку» Дмитрия Сычева — пиар-ход или вы реально рассчитывали на него как на игрока?

— Думаю, на тот момент переход Сычева был больше для того, чтобы привлечь внимание к проекту. Да, он помогал ребятам советом с высоты своего опыта, где-то и сам мог помочь команде, но в основном, повторюсь, это было для привлечения внимания.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmGKUidhz0x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmGKUidhz0x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Всех,кто напрямую или косвенно причастен к этой важнейшей отрасли! Всех благ! Жаль только,что была нарушена традиция-праздник играть матч чемпионата в этот день в Черкизово ??????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/dsychev11/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Сычев</a> (@dsychev11) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-05T11:54:51+00:00">5 Авг 2018 в 4:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Сычев же был капитаном «Казанки».

— Ну, а кто еще будет капитаном, когда Дима Сычев на поле. Народ не понял бы. Он на поле, ему водить.

— Чувствовалась ли дистанция между Сычевым и молодежью?

— Были нормальные рабочие отношения. Не знаю, насколько он успел стать для ребят «батькой» и наставником. Думаю, такого не было.

— В недавнем интервью Сычев рассказал, что основной состав на игру в «Казанке» не всегда формировался по спортивному принципу.

— Я читал это интервью. Если честно, я немного не понял, что он имел в виду. Если он так говорит, пусть приведет факты, примеры, доказательства, кто именно из игроков играл не по спортивному принципу. Это неправда. Такого у нас никогда не было. Мы не подпускали к команде посторонних людей, и уж тем более никто нам не давал советы. Если бы такая ситуация была на самом деле, с нашим тренерским штабом не продлили бы контракт. Поэтому слова Димы стали для меня неожиданностью.

— Зачем он сейчас это все говорит?

— Он уже не раз высказывался о «Казанке» в подобном роде. Может, у него были какие-то другие ожидания, когда он приходил. Про его личный контакт с Геркусом я вообще ничего не знал.

— Какую задачу перед «Казанкой» ставило руководство?

— Первоочередной целью была подготовка игроков для основного состава. Чтобы когда ребята попадали в Премьер-лигу, не терялись на фоне более опытных игроков. Ну, а если игроки хорошо готовы, почему бы и не выиграть вторую лигу. То есть никаких лозунгов о победе в каждом матче, конечно, не было, но когда ребята начали вкатываться в сезон, сами понимали, что все могут. Думаю, если бы «Казанки» не было, то до основы вряд ли бы кто-нибудь дорос — начали бы уходить кто куда. А сейчас они все на слуху: Тугарев, Рыбчинский, Куликов, Дорофеев, Галаджан, Лапшов, Долгов. Еще, кстати, Ваня Галанин — он очень долго восстанавливался от тяжелой травмы и недавно, слава богу, вернулся на поле.

— Долгов был лучшим бомбардиром «Казанки» в прошлом сезоне, а в начале этого перешел в «Ростов». Почему ему не дали шанс в «Локо»?

— Не знаю, кто принял это решение. Для мне оно тоже непонятное. Саша уже давно готов играть на более высоком уровне.

— В конце прошлого сезона «Казанка» шла на первом месте в своей зоне ПФЛ. Поражение от «Текстильщика», который шел вторым, все сломало: «Казанка» закончила второй и не вышла в ФНЛ. Почему так получилось?

— С «Текстильщиком» мы играли, по сути, за первое место. В конце чемпионата мы вообще встречались со всеми командами из первой пятерки: все матчи отыграли уверенно, но игру, в которой обязаны были побеждать, уступили. Красная карточка Махатадзе в первом тайме для нас до сих пор остается чем-то непонятным. В тот момент он нас очень сильно подвел. Мы бы не проиграли, если бы играли в равных составах.

— После сезона с вами не продлили контракт.

— То, что у нас будут сложности с новым руководством, было понятно уже зимой. С Кикнадзе я виделся ровно один раз. Мы поговорили минут пять, он подтвердил полномочия Кузьмичева (директор академии «Локомотива». — Sport24), то, что он будет курировать академию и «Казанку». И все, больше мы с ним не виделись и ничего не обсуждали. В конце сезона — когда мы уже понимали, что уйдем — мы с моим помощником зашли в кабинет к Кузьмичеву, пожали друг другу руки, пожелали удачи и разошлись. С нами никто не разговаривал, никаких подведений итогов не было. Все было понятно еще раньше.

— Почему?

— Потому что когда люди хотят продолжить с тобой сотрудничество, они начинают почву готовить заранее: подводить итоги, смотреть, что получилось, а что нет. В моей ситуации такого не было. Поэтому внутренне был к этому готов. Ушли со спокойной душой. Мы довели свое дело до конца. Никакой обиды на «Локомотив» нет.

А так, пришло новое руководство. Они посчитали, что на данном этапе должны работать другие люди. Да и вообще, на некоторые вещи у нас с руководством были совершенно разные взгляды.

— Например?

— На то, как должна функционировать вторая команда. Понимаете, на футбольные темы я могу разговаривать с Юрием Павловичем [Семиным], с Лоськовым, с Пашининым. Что мне про футбол может рассказать Кузьмичев? Они выбрали другое направление. Но это нормально.

— Не было ли ощущения, что кто-то из руководства не хочет, чтобы «Казанка» играла в ФНЛ?

— Скажу так: если бы «Локомотиву» была нужна вторая команда в ФНЛ, она бы там была. Если бы все в клубе понимали, что это нужно, «Казанка» обязательно бы вышла в ФНЛ. Не в первый год, так во второй точно. Если на «Спартак"-2, когда они выходили в ФНЛ, работал весь клуб, то в «Локо» посчитали, что им не нужна команда в ФНЛ. Но я думаю, если бы мы вышли в первую лигу, то мальчиками для битья точно бы не стали. Да и для пацанов мотивация была бы выше. Но вторая команда существует для того, чтобы готовить игроков к основе. Поэтому часто у нас забирали группу лидеров перед ключевыми матчами. Но мы старались относиться к этому с пониманием.

— Но как-то пытались урегулировать этот вопрос?

— Мы к Палычу не лезли никогда. Мы понимали, что на нем лежит очень серьезная ответственность. У него игры: Лига чемпионов, Кубок. У нас был очень хороший контакт с Саркисом Оганесяном, с Олегом Пашининым. Мы через них пытались передавать свои просьбы и пожелания. Потому что они ходили на матчи «Казанки» и знали, кто из ребят в какой форме.

— Вы сказали, что клубу не нужна была команда в ФНЛ, а перед важными играми у вас забирали ключевых игроков. Это может быть как-то связано?

— Нет, я так не думаю.