Газон на «Казань-Арене» восстановят в первой половине 2020 года

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее исполнительный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба заявил, что газон на стадионе, который является домашним для футбольного клуба, должны восстановить к концу текущего года.

«Ремонтные работы в чаше стадиона были проведены с целью проведения церемоний Открытия и закрытия WorldSkills. На данный момент проводятся предварительные мероприятия по оценке состояния поля для дальнейшего производства работ. Планируемый срок завершения работ по восстановлению футбольного поля — первая половина 2020 года», — говорится в сообщении.