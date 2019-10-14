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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Газон на «Казань-Арене» восстановят в первой половине 2020 года

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Сергей Фукс. Работы по восстановлению газона «Казань-Арены» завершатся в первой половине 2020 года, заявили РИА Новости в пресс-службе стадиона.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее исполнительный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба заявил, что газон на стадионе, который является домашним для футбольного клуба, должны восстановить к концу текущего года.

«Ремонтные работы в чаше стадиона были проведены с целью проведения церемоний Открытия и закрытия WorldSkills. На данный момент проводятся предварительные мероприятия по оценке состояния поля для дальнейшего производства работ. Планируемый срок завершения работ по восстановлению футбольного поля — первая половина 2020 года», — говорится в сообщении.

Матчи текущего сезона чемпионата России «Рубин» проводит на стадионе «Центральный». После 12 туров команда с 14 очками идет на 11-м месте в Российской премьер-лиге.

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