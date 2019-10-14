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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА с крупным счетом победили в товарищеском матче «Коломну», выступающую в зоне «Запад» ПФЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Октябрь» в Москве, завершилась со счетом 5:1. В составе ЦСКА дубль сделал Лукас Сантос (на 13-й и 27-й минутах), также отличились Константин Марадишвили (35), Наир Тикнизян (36) и Илья Востриков (84). У «Коломны» отличился Степан Бурлуцкий (22).

Защитник армейцев Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за перелома лодыжки, провел на поле весь матч.

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