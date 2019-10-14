ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Октябрь» в Москве, завершилась со счетом 5:1. В составе ЦСКА дубль сделал Лукас Сантос (на 13-й и 27-й минутах), также отличились Константин Марадишвили (35), Наир Тикнизян (36) и Илья Востриков (84). У «Коломны» отличился Степан Бурлуцкий (22).