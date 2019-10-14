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18:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака», об этом было объявлено на пресс-конференции столичного футбольного клуба.

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Источник: Reuters

Тедеско сменил во главе команды Сергея Кузнецова, который был исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» после отставки Олега Кононова 29 сентября.

Последним клубом Тедеско был немецкий «Шальке», который он возглавлял с июня 2017 года по март 2019 года и с которым он финишировал на втором месте в таблице чемпионата Германии по итогам сезона-2017/18.

«Для меня большая честь быть здесь и стать тренером такой команды, как “Спартак” — команды с огромной историей. Я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует», — заявил Тедеско журналистам.

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