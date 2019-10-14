Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»

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Тедеско сменил во главе команды Сергея Кузнецова, который был исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» после отставки Олега Кононова 29 сентября.

Последним клубом Тедеско был немецкий «Шальке», который он возглавлял с июня 2017 года по март 2019 года и с которым он финишировал на втором месте в таблице чемпионата Германии по итогам сезона-2017/18.