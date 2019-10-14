Тедеско — опасная ставка

Источник: Спорт-Экспресс

Сергей Егоров

О том, что кандидатура Цорна — именно Тедеско, «СЭ» сообщил еще 30 сентября. Реакция футбольного сообщества на возможное назначение стала примерно такой: «А кто это и почему его везут?».

Со вторым ответом оказалось проще. Томас, очевидно, намучился с Олегом Кононовым, который не был его кандидатурой, и, как оказалось, вообще ничьей: никто в «Спартаке» ни разу не произнес фразу, смысл «Кононов — мой тренер». Олег Георгиевич и ушел как бедный родственник — молча, под матерные крики толпы. Впрочем, у него наверняка есть вопросы к летней селекции клуба, в частности, такой — не трансферы ли это уже «под Тедеско»? Надеюсь, сам Кононов поделится сомнениями.

А ответ на первую часть заданного вопроса таков: новый тренер «Спартака» — Тедеско-Цорн.

Владелец красно-белых Леонид Федун предоставил право выбирать тренера тому, кому в будущем с ним и работать — генеральному директору. Это в принципе опасная история.

Молодой, и, как следствие, нестабильный состав, в котором очевиден дисбаланс. Есть «десятка», но она как бы не чистая — Тил. Есть опорник, но тоже не до конца — Крал. У команды мало суммарного опыта, чтобы бороться за титулы. И во главе — совсем юный по тренерским меркам, 34-летний специалист, которому по прямо с колес предстоит разбираться, что такое российский чемпионат. Этот турнир ломал более и опытных. Немец с итальянскими корнями (как писали и о Дмитрии Парфенове, и Вадиме Евсееве) — из серии «можно дать попробовать» и «интересный вариант».

«Спартак» уже возглавляли более очевидные фигуры — Микаэль Лаудруп (легенда, богатая карьера игрока, супермотивирован на старте тренерской карьеры), Унаи Эмери (опыт и прогресс, испанская школа), Мурат Якин (рекомендовал Жозе Моуринью). Удивительно, но получилось только у Массимо Карреры. Его брали как специалиста по работе с защитникам, но на первой же пресс-конференции без приставки «и.о.» итальянец заявил, что, хотя и стоит задача быть в тройке, он станет бороться со «Спартаком» за титул. Интересно, что скажет Тедеско, который очень аккуратно выверял свой контракт — так, чтобы не уйти в минус после разрыва с «Шальке». Впрочем, на бумаге Тедеско выглядит хорошо — молод, перспективен, опыт работы в бундеслиге в не самой плохой команде.