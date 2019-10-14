Тедеско — опасная ставка
«Спартак» удивил этим назначением — это называется «дать попробовать» и «интересный вариант». Большой риск, ответственность за который несет генеральный директор
«Спартак» удивил этим назначением — это называется «дать попробовать» и «интересный вариант». Большой риск, ответственность за который несет генеральный директор
Сергей Егоров
О том, что кандидатура Цорна — именно Тедеско, «СЭ» сообщил еще 30 сентября. Реакция футбольного сообщества на возможное назначение стала примерно такой: «А кто это и почему его везут?».
Со вторым ответом оказалось проще. Томас, очевидно, намучился с Олегом Кононовым, который не был его кандидатурой, и, как оказалось, вообще ничьей: никто в «Спартаке» ни разу не произнес фразу, смысл «Кононов — мой тренер». Олег Георгиевич и ушел как бедный родственник — молча, под матерные крики толпы. Впрочем, у него наверняка есть вопросы к летней селекции клуба, в частности, такой — не трансферы ли это уже «под Тедеско»? Надеюсь, сам Кононов поделится сомнениями.
А ответ на первую часть заданного вопроса таков: новый тренер «Спартака» —
Молодой, и, как следствие, нестабильный состав, в котором очевиден дисбаланс. Есть «десятка», но она как бы не чистая — Тил. Есть опорник, но тоже не до конца — Крал. У команды мало суммарного опыта, чтобы бороться за титулы. И во главе — совсем юный по тренерским меркам, 34-летний специалист, которому по прямо с колес предстоит разбираться, что такое российский чемпионат. Этот турнир ломал более и опытных. Немец с итальянскими корнями (как писали и о Дмитрии Парфенове, и Вадиме Евсееве) — из серии «можно дать попробовать» и «интересный вариант».
«Спартак» уже возглавляли более очевидные фигуры — Микаэль Лаудруп (легенда, богатая карьера игрока, супермотивирован на старте тренерской карьеры), Унаи Эмери (опыт и прогресс, испанская школа), Мурат Якин (рекомендовал Жозе Моуринью). Удивительно, но получилось только у Массимо Карреры. Его брали как специалиста по работе с защитникам, но на первой же
При этом неправда, что у «Спартака» не имелось выбора — он был. Клуб смотрел разные рынки, но выбрал тренера, еще недавно работавшего с юношами, и имеющего небольшой профессиональный опыт в команде высшего уровня. Полтора года работы в бундеслиге оказалось достаточно, чтобы получить работу в самой популярной команде России.