Контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан до 31 мая 2021 года
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о деталях личного контракта нового главного тренера
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о деталях личного контракта нового главного тренера
«Контракт Тедеско со “Спартаком” рассчитан до 31 мая 2021 года», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
На посту наставника
Предыдущим клубом 34-летнего Тедеско был «Шальке-04», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).
«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской