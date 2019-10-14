Юран назвал назначение Тедеско главным тренером ФК «Спартак» путем в никуда

Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Спартак» объявил о подписании контракта с 34-летним Тедеско. Ранее немец возглавлял «Шальке», который в сезоне-2017/18 привел ко второму месту в чемпионате Германии. В следующем сезоне Тедеско вывел «Шальке» в 1/8 финала Лиги чемпионов, был уволен по ходу чемпионата, так как команда шла на 14-м месте.

«Я считаю, что для “Спартака” это не выход, тренеру 34 года, при нем “Шальке” чуть не покинул Бундеслигу, а больше нигде тренерской карьеры у него не было. Немцы — умный народ, особенно когда видят перспективу, а он не востребован в Бундеслиге и даже в первой лиге. В “Спартаке” уже был пример молодого и перспективного иностранного тренера — Мурат Якин. Все помнят, какая была концовка (“Спартак” финишировал на шестом месте в чемпионате России в сезоне-2014/15 — прим. ТАСС)», — отметил Юран.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/8dda7cca-8e32-4516-ba9a-5a8ba0390de2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1365870" target="_blank">«Тедеско может стать в «Спартаке» вторым Каррерой»</a> Во время загрузки произошла ошибка.

«Федун [Леонид, владелец клуба], конечно, может принимать решения как хозяин, но по моему мнению — это путь в никуда, — продолжил он. — Не понимаю, что для «Спартака» даст приход Тедеско, понимаю, если бы приглашали тренера с опытом и именем, как [бывшие тренеры «Зенита"] Лучано Спаллетти или Роберто Манчини. А к «Спартаку» пошло такое отношение, к сожалению, что это посредственный клуб. Думают, а давай привезем 34-летнего, он не знает ни чемпионата нашего, ни языка».

Юран считает, что «Спартаку» в первую очередь стоило рассматривать отечественных специалистов на пост главного тренера. «Когда тренер общается с игроком через переводчика — это проблема, не доходит до игрока, когда переводчик переводит. Если иностранец, то нужно приглашать серьезного специалиста, который что-то выигрывал и тренировал серьезные клубы. А у нас привозят 34-летнего в “Спартак”, у которого опыт работы вообще мизерный, я не понимаю этой логики», — подчеркнул бывший футболист.

«Когда “Шальке” занял второе место при нем, он пришел в команду, которую готовил другой тренер. А потом получилось, что он чуть не докатился до вылета, сразу возникает вопрос, как это получилось. Если тренер умеет работать, то он в любом случае не опустит такую команду, как “Шальке”, до вылета. Может быть сезон неудачный, но команда тогда должна идти в середине или чуть выше, хорошо, что “Шальке” спасли», — заключил собеседник агентства.

Карьера Тедеско